法媒：麥巴比決意離PSG 不欲啟動續約條款 當事人稱「去夏已有共識」

PSG今夏將有球星美斯及沙治奧拉莫斯約滿離隊，而與自家球迷鬧不和的尼馬亦去留成疑。不過，這支法甲豪門如今面臨進一步星散，因據《隊報》報道，陣中當家球星基利安麥巴比已向會方表達去意，不打算續約之餘，亦無意行使明夏續約1年至2025年的條款。

由於麥巴比與PSG的合約明夏屆滿，意味會方為免屆時人財兩失，勢必要在今夏放售這名法國國腳。而據報其下一站極可能是去夏「無限接近」的皇家馬德里，皆因這支西甲班霸近期有首席射手賓施馬離隊赴沙特聯賽「搵食」，加上麥巴比去年曾公開承認有意登上「銀河艦隊」，並直言「我的皇馬夢沒終結，你不知道未來會發生甚麼」，令傳聞言之鑿鑿。

麥巴比昨回應法新社時則表示：「我並沒要求今夏離隊，但有關續約權事宜，雙方早於去年7月已有共識。」

關鍵戰判落敗 波爾多無緣升班

另外，早前波爾多在法乙煞科迎戰羅德茲時，因有主隊球迷在客軍前鋒布迪斯（Lucas Buades）入球後衝落場向其施襲，致對方腦震盪送院，終令球賽腰斬。法國聯賽會昨宣布，判波爾多此仗落敗，意味該會將無緣升班，反觀羅德茲則藉此勝仗護級成功，兩軍來季續戰乙組。此外，波爾多同時被罰下季扣1分，意味將以負分展開新季。