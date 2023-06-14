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體育

金塊首奪NBA總冠軍 場數4：1滅火 約基治膺FMVP

【明報專訊】丹佛金塊昨於NBA總決賽第5戰，於主場以94：89擊敗邁阿密熱火，場數贏4：1，奪得隊史首座總冠軍，陣中頭號球星約基治亦首膺總決賽最有價值球員（FMVP）。賽後這名塞爾維亞籍球星將勝利歸功隊友，又笑言工作目標達成，「可以回家了」。

背水一戰的熱火昨仗征戰金塊已無退路，初段積極搶攻，半場領先51：44。惟第3節整隊命中率下滑，進入末節時優勢只餘1分。其後金塊兩大球星約基治及查美梅利接連取分領銜反超。戰至末段熱火星將占美畢拿發力，兩分鐘內獨取13分，一度將雙方分差拉入1分差距。不過，這名熱火後衛於尚餘約27秒，殺入禁區欲回傳隊友時交失，被截走皮球後因時間不足令隊友被迫犯規，錯失制勝機會之餘，更被金塊拉開3分，加上球隊及後攻勢未能取分，最終再輸兩罰球後，金塊以94：89取勝，場數贏4：1，奪得隊史首座NBA總冠軍。

高安基3年收穫3聯盟冠軍

約基治笑言達成目標「可回家」

同時持有英超勁旅阿仙奴等多間球隊的金塊班主高安基，賽後接過隊史首座總冠軍獎盃，是繼2021年的NFL球隊洛杉磯公羊、2022年的NHL球隊科羅拉多雪崩後，他旗下球隊連續第3年在各自聯盟封王。

至於今屆總決賽場均貢獻30.2分、14個籃板、7.2次助攻的中鋒約基治，則以大熱姿態奪得總決賽最有價值球員（FMVP），成為歷來首名塞爾維亞籍球員獲此榮譽，亦是史上第5名非美國本土的FMVP。綽號「小丑」的他獲獎後笑言：「非常好，工作目標達成，我可以回家了。」而他又將成功歸功一眾隊友，認為今次是團隊勝利，並鼓勵後輩追夢的態度，「就如我當初只是選秀會次輪第41位進來，但這並不重要，因為當你來到這聯盟，你就是一名NBA球員」。曾經歷膝傷重創的梅利則淚灑當場，坦言自己若非傷患困擾，或可更早圓夢，亦證明了這支球隊有力封王。而金塊主帥米高馬龍則豪言之後要再贏得更多冠軍，並大讚約基治是當今最佳球員。

賽後慶祝爆槍擊案致9人傷

雲維列特放棄續約勢離速龍

在愛隊歷史性封王後，不少球迷昨湧上街頭慶祝，惟據美媒報道，丹佛市中心在賽後發生槍擊案，至少9名傷者送院，而事發地點鄰近金塊主場百事中心，當地警方正調查事件。

另外，29歲多倫多速龍主將雲維列特據報已決定放棄今夏行使球員續約權，將成為自由身，消息指會方有意以先簽後交易的方式與對方簽下新合約，避免人財兩失。

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