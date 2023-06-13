港足出發征越 4北上兵歸隊 安永佳冀延續球會勇態 茹子楠帶傷報到

4名北上港將安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆，日前完成球會賽事後，昨已全數歸隊。惟效力中超梅州客家的茹子楠因大腿受傷，只在場邊進行簡單恢復訓練，周四上陣成疑。

4人當中唯一征戰中甲的安永佳，本季為廣西平果哈嘹上陣8次攻入7球；連同去季攻入的3球，累積10球的他已超越陳肇麒於2012至13年效力廣東日之泉時，在中甲累積9個入球的港將紀錄。他笑言本季是出道至今的最好開季，盼在港足維持勇態，「作為前鋒，沒有其他事比起入球更高興，希望這兩仗可創造一些機會。當然，越南和泰國隊的實力有目共睹，不過我們仍充滿信心，堅持以相同風格應戰」。

安達臣滿意新兵張憙延態度

港足主教練安達臣這次首徵召理文的張憙延，他解釋選兵決定時盛讚對方在場上勤力，因此給予其機會在國際賽場展現自己，「雖然他在理文上陣機會不算多，但我看得見他在場上力求完美的態度，我喜歡這類型球員」。港足作客越南後，下周一晚8時將回師香港大球場迎戰泰國隊。

至於原本在大港腳初選的黃皓雋及余在言，最終被調配為港足U22出征，今晨隨隊啟程往塔吉克，並在本周四及下周一兩戰塔吉克U22。兩人同稱事前曾與安帥相談，盼藉此獲得更多出場時間，吸收國際賽經驗。至於原入圍決選的翼鋒李樂謙，最終因病退隊，足總昨補選上季外借至冠忠南區的傑志翼鋒陳傲軒入隊。