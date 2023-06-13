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體育
2023年6月13日星期二
佐高域奪男單紀錄23貫 法網挫魯迪重登世一 拒認史上最佳
烏拉圭首膺世青冠軍 意國足球12日內四度決賽飲恨
洛迪信曼城可建王朝 哥帥傳後年約滿離隊
保特領明星隊贏慈善賽
熱火老將路夫弄瓦之喜後歸隊 以騎士反勝奇蹟勸隊友勿言棄
周漢文王雨晨錯失職業資格
體壇快訊：吳汶思亞青賽跳馬封后
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中國女排今紅館出擊 換血處磨合期 將帥冀持續進步
港足出發征越 4北上兵歸隊 安永佳冀延續球會勇態 茹子楠帶傷報到
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【明報專訊】（請看附圖）
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