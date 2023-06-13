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體育

體壇快訊：吳汶思亞青賽跳馬封后

【明報專訊】15歲港隊新星吳汶思昨在新加坡舉行的體操亞青賽，於女子跳馬首名晉級後，決賽再以兩跳平均得13.066分，力壓日本隊對手奪金。她及後轉戰自由體操決賽，以第5名完成。

陳顥樺青年世巡賽首封王

港隊前日在世界乒乓球（WTT）瑞典青少年挑戰賽傳來捷報，陳顥樺在U19男單決賽以局數3：1擊敗意大利隊的Giacomo Allegranza封王，繼早前伙黃凱彤在U19混雙項目摘銅後再上頒獎台，這也是其職業生涯的首項國際賽單打冠軍。

港棍網隊赴美戰世界賽

四年一度的世界男子棍網球錦標賽將於本月21日起在聖地牙哥舉行，港隊昨啟程前往美國備戰。港隊去年8月在亞太區外圍賽得次名，取得世界賽入場券，於今屆賽事被列入E組，與意大利、蘇格蘭、奧地利及墨西哥隊爭出線。

蘇炳添休季缺席亞運

中國短跑名將蘇炳添昨宣布以健康理由，棄戰8月在匈牙利舉行的田徑世界賽及9月底開幕的杭州亞運。34歲的蘇炳添曾在東京奧運晉身男子100米決賽寫歷史，他解釋多年累積的傷病讓其今年備戰困難，為延長運動員生涯決定提早完季，把重心移至明年巴黎奧運。

維羅納護級 卡利亞里升班

分列意甲第17及18名的史柏斯亞及維羅納，因38戰同得31分，根據新賽例需在中立場踢一場過的降班附加賽。結果維羅納昨在68分鐘有後衛法拉奧尼被逐下，仍以3：1勝出生死戰，將對方踢落乙組。意乙升班附加賽方面，由名帥雲尼亞里領軍的卡利亞里昨1：0小勝巴里，兩回合計贏2：1，將與費辛隆尼及熱拿亞升班。

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