洛迪信曼城可建王朝 哥帥傳後年約滿離隊

26歲的洛迪說：「打敗國米是非常重要的，因曼城可藉此為未來建立另一遺產。這是皇馬、巴塞、拜仁慕尼黑和AC米蘭以往的經歷。」惟他並沒忘本，「我們不會忘記曾效力曼城的費蘭甸奴、阿古路、大衛施華及高柏尼，很多球員曾貢獻這球隊達8至10年，現在的球員只是享受成果」。

UEFA也宣布洛迪、奇雲迪布尼和艾寧夏蘭特等7將入選歐聯最佳陣容，餘下4席由皇馬和國米瓜分，而拿玻里的22歲翼鋒「字母哥」基華拉斯基利亞，則獲膺最佳年輕球員。至於在決賽傷出迪布尼承認，近兩月受腿筋傷患困擾，篤定無緣代表比利時隊參戰稍後兩場歐洲國家盃外圍賽。另英國《衛報》報道，曼城領隊哥迪奧拿（圖）計劃於2025年約滿後離隊，之後可能執教國家隊，甚或轉戰意甲執教。

稱遭英足總針對 東尼憾無緣世盃

另外，賓福特前鋒艾雲東尼因違反英格蘭足總的賭博條例，上月被罰停賽8個月，27歲的他昨不滿被英足總惡意針對，甚至令他無緣去年尾代表英格蘭出席世界盃，直言這打擊比停賽更大。