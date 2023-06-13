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體育

佐高域奪男單紀錄23貫 法網挫魯迪重登世一 拒認史上最佳

【明報專訊】36歲塞爾維亞籍名將佐高域，昨於法國網球公開賽男單決賽，以直落3盤輕取挪威籍好手卡斯柏魯迪，第3度問鼎此項賽事錦標，奪得個人第23座大滿貫兼成為首名在四大滿貫至少3次封王的球手，刷新男子網壇歷史，世界排名亦重登第一。賽後他拒認是史上最佳男網球手，並表明未有退役意願。

雙方前4次交手，佐高域均不失一盤獲勝，但昨仗首盤一度備受考驗，被上屆亞軍魯迪打破首個發球局，落後0：3，其後力追的他在第7局同樣破發收復失地，並在其後一局追平4：4，雙方一直拉鋸至6：6須打決勝局，結果佐高域贏細分7：1，先贏一盤7：6。

次盤佐高域於次局隨即再度破發，藉此一直保持優勢再贏一盤6：3。戰至第3盤，雙方前10局各保發球局下，佐高域在關鍵時刻再破發，最終再贏一盤7：5，直落3盤拿下勝利，是這名塞爾維亞球星繼2016及2021年後，第3次問鼎法網男單錦標，個人職業生涯累積第23座大滿貫，超越22次的「泥地王」拿度，刷新男單球手史上最多「貫」紀錄（見表），亦是歷來首名在四大滿貫至少3次封王的球手。

此外，佐高域在最新一期的世界排名，亦壓過今屆4強手下敗將的20歲西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，重登「世一」之位，是他歷來第388周坐上一哥寶座，同樣刷新網壇紀錄。

放眼溫布頓未言休 拿度送祝福

對於超越拿度及費達拿等名宿寫下多項紀錄，佐高域謙稱：「我不會說自己是史上最強，這對過去成就非凡的球手有欠尊重，不同年代背景難作比較，我們不應談論這話題。」談及其打算何時退役時，他則明言未有打算，「顯然我的職業生涯仍未看見終點，我感覺自己還可以交出表現，若我此刻仍能贏得大滿貫，為何會是想退役的時候呢？現時的我依舊充滿動力，接下來將會放眼溫布頓錦標賽」。

今屆因傷無緣爭取法網衛冕、並已宣布明年賽季後退役的拿度，昨亦在社交網大方恭賀佐高域超越自己成就，「恭喜你取得如此驕人的成就，『23貫』在幾年前是大家都不能想像的事，但你卻做到了」。

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