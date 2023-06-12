呂麗瑤偕男子接力隊揚威全國大獎賽

決賽排第2線的呂麗瑤起步稍慢，但她跨完第3欄後已脫穎而出，最終以13.45秒首名衝線，替港隊奪金。這是呂麗瑤繼上月在中華台北公開賽以13.34秒摘銀後，再次站上頒獎台。

陳銘泰世巡日內瓦站添銅

而刁俊稀、李康傑、何偉倫以及吳家鋒替港隊在全國田徑大獎賽再添1金，他們在男子4x100米決賽跑39.76秒，跑出賽季最佳成績，以0.48秒的優勢力壓上海隊奪金。另外，跳遠男將陳銘泰在銅級世巡賽瑞士日內瓦站跳出7.28米奪銅。

另外，2023年香港渣打馬拉松半馬季軍黃冠衡，昨出席「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」時指出，希望可以藉着夏天較少比賽時「打好個底」，從而挑戰在來年渣馬半馬奪標，「4月底我在香港錦標賽男子1萬米奪亞，現在踏入夏天較少大型比賽時，練好基礎，例如肌肉力量和速度，從而在來年渣馬半馬奪冠」。

曾小強今季赴歐戰越野賽

活動同場的還有越野跑手曾小強，他在上月21日參加2023年TNF100台北越野跑挑戰賽奪得50公里男子組冠軍，他稱很享受比賽的感覺，「自己停了4至5年沒有參加比賽，可以重拾比賽的節奏和樂趣，自己亦十分享受。未來會前往歐洲參加比賽，近來雖然天氣很熱，但已經開始加強操練」。