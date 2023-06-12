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體育

將軍澳場試VAR 港下季推行 每場8鏡頭屬「中等規格」 目標培訓30球證

【明報專訊】新一季港超暫定8月中開鑼，計劃將首次使用視像裁判（VAR）系統，中國香港足球總會昨午首於將軍澳運動場安排賽事使用VAR。足總裁判部總監張炎有解釋，每次比賽會在球場設置8個攝影鏡頭，足總現有兩套VAR系統可同時應付雙賽，不過他與參賽球員均提及，需加快審視VAR片段的時間。

文：余瑋、圖：馮凱鍵

4情况符合覆檢要求

香港足總4月起展開VAR球證培訓工作，經多次在將軍澳足球訓練中心（FTC）試行，昨首到將軍澳運動場舉行的兩場學界「大專都會盃」使用VAR，臨時將球場房間設置成VOR房（Video Operation Room），在球場設置8個攝影鏡頭，包括龍門底線後、中圈兩旁及看台頂層，以提供不同角度影片。首場上半場初段曾用VAR審視是否12碼，最後維持球證原判未判極刑。

張炎有：需加快睇片時限

張炎有解釋有4個情况會用VAR覆檢，包括入球是否合法、是否12碼、直接紅牌及有否錯誤確認球員身分，「之前在FTC使用VAR的經驗，最需要改善是要再加快審視片段的時間，但準確度仍要優先」。

香港使用8組鏡頭執行VAR，張認為屬中等規格，「烏茲別克只是用4至5組，當然不能跟中、日、韓等亞洲國家比較，他們有電視台供應信號，放32支鏡頭就有32個角度」。現有VAR的東亞地區除中日韓，還有泰國及新加坡，越南、印尼及馬來西亞則正訓練及申請階段。張透露足總現有兩套VAR系統可應付同時雙賽，若煞科5場同步開賽，便要賽程遷就或多借3套系統應對。他補充球場有看台便可放鏡頭使用VAR，不一定要有大熒幕，提及香港仔運動場因看台部分位置有柱樑，需再實地測試會否阻擋鏡頭。

VOR房暫選址荃灣商廈

香港現有兩名球證有VAR牌照，分別為羅碧芝及廖國文，張炎有稱目標為港培訓各15名VAR球證及副VAR球證，而下季港超使用的VOR房，暫選址荃灣商廈單位遙距接收及提供影像。足總裁判委員會主席趙善銓補充，去年底經投標後，由國際足協（FIFA）認可科技供應商之一EVS，與本地網絡傳輸公司CTC提供VAR系統。

球員稱需適應等待時間

昨為香港城市大學參賽的港超球隊香港U23球員袁世傑，最近參與4場有VAR的比賽，承認球員要適應，「每次使用VAR時都要等耐少少，我試過有場分組賽一個判決等了5分鐘。VAR對比賽公平性是有幫助，至少不會睇漏可能判錯的機會，但不能太耐，否則球員等待時間會變成不好因素，有機會影響球員的肌肉和發揮，球證方面都要注意審視片段速率」。

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