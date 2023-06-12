體壇快訊：4港將Q School過關 吳安儀出局

速龍傳聘灰熊助教拉查高域

多倫多速龍據報將聘請孟菲斯灰熊助教拉查高域出任主教練一席，這名44歲塞爾維亞教練曾在發展聯盟球隊出任主教練，及後在奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽以及灰熊擔任助教。

安洗瑩世巡賽連贏兩站

女單世界排名排第2的21歲韓籍新星安洗瑩，昨於新加坡羽毛球公開賽決賽，連贏21：16、21：14，擊敗日籍「一姐」山口莤，繼上周泰國公開賽再封后，亦報卻早前德國羽毛球公開賽決賽一敗之仇。男單方面，世界排名排第2的印尼球手基丁安東尼直落兩局擊敗丹麥球手安杜臣。

泰利文斯成維拉首簽

來季參戰歐洲協會聯賽的阿士東維拉，確定簽入比利時國腳泰利文斯，這名26歲中場與降班的李斯特城合約屆滿，阿仙奴、曼聯及羅馬等球會盛傳都對他感興趣，但最終他選擇與維拉簽約4年，成為球隊今夏首簽。

法拉利重返勒芒首戰險勝

法拉利今年回歸世界耐力賽（WEC）頂級組別賽事，在踏入100周年的勒芒24小時耐力賽即贏冠軍。前F1車手祖雲拿斯昨伙意籍同鄉古迪及英籍的卡拉度一日內完成342圈，以不足分半鐘優勢險勝尋求六連霸的豐田車隊，繼早前的紐堡林24小時耐力賽後再奪標。