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體育

曼城歐聯挫國米 破天荒膺三冠王 洛迪奠勝 哥迪奧拿認有運

【明報專訊】曼城藉防守中場洛迪卡斯簡迪昨在歐聯決賽一箭定江山，以1：0險勝國際米蘭首次封王，並因在英超和英格蘭足總盃登頂下，破天荒榮膺「三冠王」，媲美同市宿敵曼聯於1999年的成就。惟主帥哥迪奧拿承認昨仗贏在「擲銀」般的運氣，而箭頭艾寧夏蘭特希望下季蟬聯三項賽事冠軍。

曼城昨續以慣常3-2-4-1陣式迎擊國際米蘭，不同之處是尼敦阿基則取代基爾獲加，成為三中堅之一，並有艾達臣摩拉斯復出把關。國米則排出3-5-2陣式，以拿達路馬天尼斯及復任正選倒戈的老將迪斯高為箭頭。艾寧夏蘭特於上半交出其全場唯一一次射門，卻被國米門將奧拿拿用腳擋出。不久，曼城中場奇雲迪布尼在36分鐘因腿筋受傷，由菲爾科頓入替。迪布尼前年歐聯決戰車路士亦曾傷出，而球隊最終功虧一簣。

迪布尼傷出 盧卡古失機

57分鐘，國米以盧卡古取代迪斯高攻堅。68分鐘，曼城翼鋒貝拿度施華右路傳中被封令皮球彈至禁區頂，中場洛迪卡斯簡迪命射破網。國米其後反撲，此役表現活躍的費達歷高迪馬高禁區頂球中楣後補頂，卻又撞中盧卡古的腳部不入。盧卡古其後在離門5碼頭槌攻門被艾達臣擋出。補時最後一擊，艾達臣又拍出國米球員魯賓高辛斯的勁頂，終助曼城險勝首次封王。

哥迪奧拿繼2009及11年領軍巴塞隆拿後，第3次捧起歐聯冠軍，為歷來第4人達此成就。他感慨地說：「奪標實在不易。國米的表現很出色，己隊亦未能有最佳演出。我曾在半場休息時提醒球員必須有耐性，且需有幸運之神眷顧。這場決賽就像擲銀。我現在沒有能量思考下季，我們需要休息。」

費格遜祝賀哥帥

另外，哥帥證實收到曼聯前帥費格遜送上祝賀訊息，並強調「這是一種榮幸，它觸動我的心靈，太美好了」。費Sir於1999年帶領「紅魔」奪得英超、英格蘭足總盃和歐聯冠軍，成為首支「三冠王」的英格蘭球隊。

曼城隊長根度簡說：「我們創造歷史，這是難以置信的。每個人賽前都在談三冠王，那是壓力，但這就是一支為承受壓力而建立的球隊。」迪布尼也說：「這是奮戰多年的成果；亦是曼城的第一次，這非常特別。」

夏蘭特矢志三線衛冕

連續5仗「食白果」的夏蘭特卻不滿足於今季成就，「我想三冠王一事會在未來1個月被遺忘。我的目標是下季衛冕歐聯、英超和英足總」。國米教練施蒙尼恩沙基則為麾下表現感到自豪，「我逐一與球員擁抱，他們展示了如何阻止曼城。我們值得獲得另一賽果，也相信可從失敗中領略教訓。我認為球隊有力捲土重來」。

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