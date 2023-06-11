18歲陳諾思升女花本地第1 勢初戰亞運

康文署劍賽為9月杭州亞運截標前最後本地計分賽，重劍、佩劍及男花在上周完賽，惟女花多名劍手上周在格魯吉亞參加世界盃分站，故女花項目延至昨日上演。賽前排名第2的陳諾思，在小組5戰全勝，晉級淘汰賽後連挫陳衍嵐和馬靖喬，惟4強力戰下以7：15不敵符妤名；至於符妤名在決賽以9：15負吳佳蔚得亞軍。

由於香港「一姐」鄭曉為在8強以一劍僅負符妤名，因此在最新的本地排名，陳諾思將與她並列榜首。這名18歲小將直言不在最佳狀態，因在海外接連征戰令體力難以恢復，賽前未多想排名，「我沒計過積分，因這樣壓力很大，能升上第1肯定開心，但我仍有很多東西需學習，不能自滿」。

夢想成真不自滿 或赴美升學戰NCAA

陳諾思勢迎生涯首個亞運，她也相當期待，「以前透過電視看亞運，會想何時到我打，沒想過這麼快做到。能代表港隊是光榮，希望可盡量打好每一劍，不給自己太大壓力」。剛考畢文憑試的她，也透露有機會負笈美國，入讀西北大學征戰NCAA，「盼兼顧學業和打劍，待畢業後才考慮做全職運動員」。