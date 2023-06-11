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體育

林衍聰辦劍校 體院式訓練注佩劍新血

【明報專訊】提起香港劍擊，大家可能會想起奧運「劍神」張家朗的花劍，或是世界一姐江旻憓的重劍。不過，對於一班香港佩劍手而言，他們仍為自己鍾愛的運動默默耕耘，盼有日能在國際舞台打出名堂。曾出戰倫敦奧運的林衍聰（圖），卸下港隊戰袍改執教鞭，以另一身分為香港佩劍隊作出貢獻。

林衍聰連續12年穩佔本地排名第1，也曾於2012年代表香港男子佩劍隊征戰奧運，當他在2020年退役後，繼續留守劍壇，並創辦劍校主力訓練花劍和佩劍選手，盼為香港佩劍隊注入新血，「我們想將體院的訓練帶入劍校，讓小朋友早點接觸精英運動員的訓練模式」。若打佩劍的人數增加，才可加強競爭，以及從中發掘更多有潛質的選手。

薛家姊妹雅齊及雅致現皆在林衍聰的劍校學習，前者深明要令佩劍有更好發展，必定要在國際舞台取得佳績，「佩劍隊要有更多資源的辦法，是在國際賽取更好成績，像亞運及奧運有獎牌，我們作為劍手要更努力」。

佩劍隊新帥信港將可奧運奪牌

香港劍擊隊在今年聘請韓籍名帥李旭宰，以及法籍教練Philemon Marcel Andre Barruyer，前者來頭不小，曾帶領韓國隊在2012年贏得倫敦奧運男佩團體金牌，之後再到日本執教9年，現役世界一姐江村美咲也是其高足，李教練日前許下豪言，「我在香港佩劍隊的目標，是2028年洛杉磯奧運，有港將踏上頒獎台」。

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