薛家姊妹 劍道並肩 港佩劍明日之星 互相切磋共奮鬥

在去年底的港九區學界劍擊團體賽中，就讀南島中學的Summer在決賽「守尾門」，一舉奪得14分領軍反勝稱后，獲勝一刻與隊友及細妹Jane激動相擁，這一幕令在場人士留下深刻印象。這名17歲女生近年在成年組的賽事亦有好表現，本地排名位列第4的她將出戰亞洲賽，亦大有機會出戰世界賽及首度征戰亞運。

雅齊成年組嶄露頭角 首戰亞洲賽

曾怕劍尖刺 鍾情佩劍劈技

Summer笑言在10年前接觸劍擊，只因小學老師認為她性格太內斂，「小學老師覺得我很害羞，不太跟其他人交流，就向我媽媽建議讓我試玩運動」。她又稱打劍初期，看到劍尖刺過來也很害怕，但媽媽卻以自己喜歡的動畫《芭比公主三劍客》鼓勵自己，哄她可以像芭比一樣騎馬打劍。

Summer因這套動畫嘗試學習花劍，但真正愛上打劍的契機，卻是在中學接觸佩劍，因為佩劍除了像花劍及重劍一樣可以刺，更可以劈向對手，且上半身皆為有效得分區，節奏極快。她說：「花劍好多時會『着白燈』，進攻無效，但佩劍激烈得多，而且我很喜歡劈向對手的感覺」。

至於15歲的Jane坦言父母給予極大自由，讓她在小時候嘗試溜冰、畫畫、跳舞等不同活動，但她還是喜歡跟家姐一起打劍。至於她在10歲開始學劍的原因，也很簡單，「因家姐之前贏好多獎牌，她在獲獎的相片中笑得好開心，我都想像她一樣贏獎牌」。Jane更笑言，劍擊生涯中第一個比賽只有兩人參加，但她在那次擊敗對手奪冠，這份滿足感也是讓自己堅持下去的動力；她又稱與家姐一起打劍，可以令兩人關係更親。

雅致自信冀學謙虛

感家姐難做默默支持

在接受訪問期間，兩姊妹你一言、我一語，有時候聽到對方作答時，又忍不住反駁。講到兩人最大分別，Jane直言是心態，「有時我會覺得自己是最強的，但事實並非如此，我希望自己能像家姐一樣謙虛，因為要聽別人的意見才能進步」。不過，Summer也希望自己像細妹一樣多點自信，在劍道上從容面對強敵。

雖然Jane較好勝，有時會記着曾比賽贏過Summer，但她也半開玩笑地表示，視對方為偶像，不只因為劍擊，更因為Summer做好其心中「家姐」的角色，「作為家姐，有好大壓力，因為所有人期望你做得好，幸好我是細妹。現在我不會羨慕她的成績，只會支持她，有時她輸掉比賽，反而我更難過」。

薛家姊妹曾於去年一起出戰亞洲青少年劍擊錦標賽，伙莊凱欣及蘇泳桐在少年組女子佩劍團體一路過關，僅負東道主摘銀。兩人笑言在本地賽事「唔知點解」經常碰頭，但其實她們心裏明白，只要夠強就會在劍道上碰頭。雖然目前佩劍隊不像花、重劍的成績亮眼，但兩人也期望香港佩劍手一同努力，大有機會出戰杭州亞運的Summer，期許有日能跟細妹一同代表香港隊參賽，「她仍很年輕，我相信總有機會的」。

文：許嘉明

圖：楊柏賢