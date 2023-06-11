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體育

體壇快訊：15人港欖新帥主場開齋

【明報專訊】香港男子欖球隊昨於亞洲15人欖球錦標賽迎戰馬來西亞隊，為本地近4年首場國際欖球測試賽，亦是去年上任的主教練伊雲斯主場「地標」戰。港隊最終在拜恩塞巴獨取5個達陣下，大勝88：9，本周六將續於香港足球會迎戰韓國隊，勝出便會衛冕亞洲冠軍。

謝覺偉山徑世界賽列亞洲第2

山徑越野跑世界賽昨舉行長距離山徑組賽事，港隊成績最佳是總成績第31名的謝覺偉，後者以11小時5分51秒完成全程86公里，僅慢日籍跑手小笠原光研54秒，位列亞洲第2。連同第41的黃浩聰及第88的曾進傑，港隊在男子團體賽排第14。張敏怡則在女子組得第37。

美斯抵華備戰友賽

阿根廷球王美斯早前宣布將加盟美職球會國際邁阿密後，昨乘坐私人飛機抵達北京，準備本周四晚為阿根廷隊於當地對澳洲隊的友賽。惟他昨一度因護照出現問題，滯留在機場近2.5小時才成功入境。

卡比歌本月連破兩世績

鑽石田徑聯賽巴黎站有兩項世界紀錄誕生，其中肯尼亞籍跑手卡比歌在女子5000米跑以14分5.20秒衝線，繼月初佛羅倫斯站1500米賽事後再創新績。埃塞俄比亞的拿美查基馬則在男子3000米障礙賽以7分52.11秒刷新塵封19年的世績。

山口茜安洗瑩決戰星洲

26歲日籍世界一姐山口茜昨於新加坡羽毛球公開賽女單4強，以局數2：1擊敗中國隊的陳雨菲躋身決賽。至於世界排名第2的21歲韓籍新星安洗瑩，則在另一場4強直落兩局淘汰中華台北隊的前「世一」戴資穎，今與山口茜爭冠。

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