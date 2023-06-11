張憙延首入圍大港腳決選 重召陳俊樂 北上4將明歸隊

港足主教練安達臣是次名單相比3月國際賽期，共有4個調動。除23歲的張憙延首獲召外，3月因與球會無合約缺陣的中場陳俊樂，亦連同中堅余煒廉重返大軍。至於3月曾入選的黃皓雋、李毅凱及顏卓彬均告落選。效力傑志的門將保羅則因傷避戰，位置由效力標準流浪的梁興傑補上。

港足後日啟程前往越南，周四先作客鬥世界排名第97位的越南隊，翌日返港備戰下周一晚8時在香港大球場友賽泰國隊。

閉門大勝U22 米高兩建功

港足公布決選名單前，昨早先跟港足U22在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行練習賽。大港腳該仗憑正申領特區護照待批的德丙恩高斯達特U19前鋒米高，在晨曦名宿父親哥連斯現場觀戰下梅開二度，於3節30分鐘的賽事中以7：0大勝。

對於該名原籍尼日利亞的19歲前鋒未趕及領取護照，主帥安達臣稍有微言：「不知為何政府需花這麼長時間處理，看看其他隊伍如馬來西亞、菲律賓等，這些國家都支持足運發展，相對容易發出護照。不過，我尊重這裏的規則。」米高則透露今將飛返德國，惟未確定下季是否留在恩高斯達特。

落選余在言轉投東方

此外，本月作客兩戰塔吉克隊的港足U22，昨晚亦公布23人決選名單，當中原在大港腳初選的余在言及黃皓雋，雙雙改代表U22出征。而上季效力流浪的余在言，昨落實轉投東方。