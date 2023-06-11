明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

張憙延首入圍大港腳決選 重召陳俊樂 北上4將明歸隊

【明報專訊】香港足球代表隊（港足）昨公布本月作客越南隊及香港大球場迎戰泰國隊的23人決選名單，當中僅效力理文的翼鋒張憙延為首度入選。至於征戰中國聯賽的安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆亦悉數在列，4將明日歸隊報到。

港足主教練安達臣是次名單相比3月國際賽期，共有4個調動。除23歲的張憙延首獲召外，3月因與球會無合約缺陣的中場陳俊樂，亦連同中堅余煒廉重返大軍。至於3月曾入選的黃皓雋、李毅凱及顏卓彬均告落選。效力傑志的門將保羅則因傷避戰，位置由效力標準流浪的梁興傑補上。

港足後日啟程前往越南，周四先作客鬥世界排名第97位的越南隊，翌日返港備戰下周一晚8時在香港大球場友賽泰國隊。

閉門大勝U22 米高兩建功

港足公布決選名單前，昨早先跟港足U22在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行練習賽。大港腳該仗憑正申領特區護照待批的德丙恩高斯達特U19前鋒米高，在晨曦名宿父親哥連斯現場觀戰下梅開二度，於3節30分鐘的賽事中以7：0大勝。

對於該名原籍尼日利亞的19歲前鋒未趕及領取護照，主帥安達臣稍有微言：「不知為何政府需花這麼長時間處理，看看其他隊伍如馬來西亞、菲律賓等，這些國家都支持足運發展，相對容易發出護照。不過，我尊重這裏的規則。」米高則透露今將飛返德國，惟未確定下季是否留在恩高斯達特。

落選余在言轉投東方

此外，本月作客兩戰塔吉克隊的港足U22，昨晚亦公布23人決選名單，當中原在大港腳初選的余在言及黃皓雋，雙雙改代表U22出征。而上季效力流浪的余在言，昨落實轉投東方。

上 / 下一篇新聞