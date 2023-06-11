佐高域撼魯迪爭23貫 4強輕取艾卡拉斯 不計較紀錄

法國網球公開賽 男單決賽 now639台 晚上20：50直播

36歲的前「世一」佐高域，雖近年受制傷患及拒打疫苗失參賽資格等問題影響，仍無阻他今年初在澳洲公開賽封王，職業生涯累積22座大滿貫錦標，與今屆法網因傷避戰的「泥地王」拿度，並列史上奪得最多男單大滿貫的球手。而他昨在法網4強硬撼「新拿度」之稱的20歲世界一哥卡路士艾卡拉斯，於首盤第4局把握機會打破對方發球局，先贏一盤6：3。次盤發力的艾卡拉斯在末段兩度破發，贏7：5扳平盤數。不過，這名西班牙籍新星在第3盤抽筋嚴重影響發揮，終被佐高域輕鬆連贏兩盤6：1，盤數贏3：1晉級決賽，今晚將與於4強直落3盤輕取阿歷山大薩維利夫的卡斯柏魯迪爭冠，力爭個人第23「貫」。

魯迪往績遜 平常心面對

佐高域賽後表示：「我為自己今（昨）天的表現自豪，我已不再年輕，要保持狀態並不容易，但我的意志及鬥心仍在，且我亦沒給自己太大壓力，反而是用正面及樂觀的態度去打，感覺還不錯。」對於即將迎來生涯第34次大滿貫決賽，他直言自己沒有刻意去計算，「我只希望當成是另一場大滿貫決賽去打，我知道冠軍近在咫尺，且我有信心拿下它！」

至於歷來第3次殺入大滿貫決賽的魯迪，過去兩次皆鎩羽而歸，今次將力爭打破宿命。惟這名24歲的4號種子，此前與佐高域交手4次全敗，他亦坦言將以平常心面對，「雖這場的重要性毋庸置疑，但我知道自己必須冷靜，盡量以平常心去面對，打出自己應有的水平已無悔」。

據《南華早報》引述消息指，受惠於印度公開賽明年勢停辦，香港有望在明年復辦世界男子職業網球聯會（ATP）巡迴賽，是自2002年後停辦後首次重返香江。