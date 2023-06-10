傑志否認拒發丹恩奴域亞冠獎金

傑志聲明解釋，今季所有球員應得獎金均已發放，有關亞冠獎金是屬於2021/22年球季，已於去年6月7日電匯至丹恩奴域的個人戶口，因此沒拖欠其亞冠獎金。傑志補充，丹恩在去年備戰亞冠16強時違反球會防疫規例被口頭警告，但沒因此罰款，又稱對方於今年復活節假至今委派律師指控球會，會方已向其律師發信詳細解釋事件經過，當中涉及一次未經球會批准缺操並擅自往歐洲休假，惟至今事情再沒進展。

丹恩奴域自2021年1月加盟傑志，連續兩季成為港超神射手，但今季最後6仗被球會以紀律問題為由未列名單。他前日在社交網發文，稱作為球隊今季三冠王及歷史性晉身亞冠16強一分子，結果伍健卻決定不向他發放冠軍和亞冠獎金，「信任他（伍健）和沒白紙黑字列明所有事是我的錯！上了很好一課」。

33歲葉鴻輝續約東方

另外，東方昨宣布與葉鴻輝續約，這名33歲港足門神自2014年回巢後，將連續10季為東方征戰，他說對球會有很深厚感情，是續約原因之一。來季出戰亞冠外圍賽的標準流浪，則與兩名港腳梁興傑及林衍廷簽新約。