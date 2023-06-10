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體育

傑志否認拒發丹恩奴域亞冠獎金

【明報專訊】2021年香港足球先生丹恩奴域上月底約滿傑志離隊，但這名41歲黑山前國腳日前網上發文炮轟會長伍健拒向他發放冠軍及亞冠盃獎金。傑志昨發聲明回應，強調沒拖欠獎金，對事件表示遺憾。

傑志聲明解釋，今季所有球員應得獎金均已發放，有關亞冠獎金是屬於2021/22年球季，已於去年6月7日電匯至丹恩奴域的個人戶口，因此沒拖欠其亞冠獎金。傑志補充，丹恩在去年備戰亞冠16強時違反球會防疫規例被口頭警告，但沒因此罰款，又稱對方於今年復活節假至今委派律師指控球會，會方已向其律師發信詳細解釋事件經過，當中涉及一次未經球會批准缺操並擅自往歐洲休假，惟至今事情再沒進展。

丹恩奴域自2021年1月加盟傑志，連續兩季成為港超神射手，但今季最後6仗被球會以紀律問題為由未列名單。他前日在社交網發文，稱作為球隊今季三冠王及歷史性晉身亞冠16強一分子，結果伍健卻決定不向他發放冠軍和亞冠獎金，「信任他（伍健）和沒白紙黑字列明所有事是我的錯！上了很好一課」。

33歲葉鴻輝續約東方

另外，東方昨宣布與葉鴻輝續約，這名33歲港足門神自2014年回巢後，將連續10季為東方征戰，他說對球會有很深厚感情，是續約原因之一。來季出戰亞冠外圍賽的標準流浪，則與兩名港腳梁興傑及林衍廷簽新約。

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