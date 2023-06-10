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體育

賓施馬亮相伊蒂哈德 稱宗教因素屬來投主因

【明報專訊】法國前國腳賓施馬早前宣布離開皇家馬德里，轉投沙特阿拉伯班霸伊蒂哈德後，昨於新東家主場亮相，這名35歲前鋒表示，信奉穆斯林的背景是決定來投的主因，亦期待在場上重遇現效力艾納沙的舊戰友基斯坦奴朗拿度（C朗）。

去年奪得金球獎的賓施馬，今夏毅然離開效力14年的皇馬，以自由身加盟應屆沙特聯冠軍伊蒂哈德，簽約3年，年薪達2億歐元（約16.8億港元）。他昨獲會方舉辦歡迎儀式，共5.6萬名球迷於主場迎接這名隊史最強球星。他表示：「我仍充滿飢渴感，盼續在場上表現自己，助新東家取得應得的成就。」

身為阿爾及利亞人後裔的他，透露自己信奉穆斯林的背景，是決定來投的主因，「這裏是穆斯林國家，我一直希望在這樣的國家生活。此外，我亦很期待與C朗在場上相遇，他是我的好友，他為這國家的足球帶入新時代」。

美斯抵邁阿密 蘇亞雷斯否認跟隨

拿比基達再戰德甲 拜仁簽中場賴馬

至於日前親證將投美職球會國際邁阿密的阿根廷球王美斯，昨抵當地料進行最後體測。至於現效力巴甲球會甘美奧的36歲烏拉圭國腳蘇亞雷斯，昨否認將投邁阿密與美斯故劍重逢的傳聞。

另外，今夏與利物浦約滿的28歲中場拿比基達，昨落實返德甲加盟雲達不來梅，簽約3年。而拜仁慕尼黑昨亦免費簽入與RB萊比錫約滿的26歲中場干拉特賴馬。

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