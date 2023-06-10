施維雅達衛冕法網差一關 4強挫瑪爾雅 決賽鬥非種子梅祖娃

年僅22歲的施維雅達近兩年持續強勢，去年包辦法網及美國公開賽兩大滿貫錦標。今季與世界排名第2的白俄名將莎芭倫卡更是幾乎囊括多項主要賽事。這名女單頭號種子昨在法網4強面對14號種子的瑪爾雅，首盤在末段兩度破發先贏6：2，次盤雙方初段各一破發後拉鋸至6：6，最終施維雅達在決勝局贏細分9：7，直落兩盤擊退對手，在今屆未失一盤下強勢殺入決賽爭衛冕。

至於捷克籍非種子球手梅祖娃，則在另一場4強與2號種子的莎芭倫卡激戰逾3小時，最終以7：6（7：5）、6：7（5：7）、7：5險勝，是這名26歲球手生涯首闖大滿貫決賽，今與施維雅達爭奪后座。

雙方此前僅曾在2019年布拉格公開賽首圈交手，當時梅祖娃以盤數2：1取勝。對於今夜決戰，施維雅達先向對方「笠高帽」道：「說實話，我很喜歡她（梅祖娃）的打法，是一名我尊敬且會學習的對象，很期待在決賽與她再交手。」而梅祖娃則形容這仗將是她球員生涯至今最重要的賽事，「將是我人生中重要的里程碑之一，是我夢寐以求的一戰」。