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體育

李拿特隔6年再臨香江 成疫後首訪港NBA球星 看好金塊奪總冠軍

【明報專訊】波特蘭拓荒者星級控衛李拿特相隔6年再度訪港，亦是疫情後首名親臨香江的NBA球星。這名32歲控衛昨出席活動時笑言往後仍希望再次到訪，「若明年見到我，毋須太驚訝」。而他又透露，未來仍渴望留效拓荒者，為轉會傳聞辟謠，又直言看好丹佛金塊在今屆NBA總決賽擊敗邁阿密熱火，贏得隊史首冠。

李拿特昨出席在東華三院東蒲舉行的「KICKS CREW × Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，吸引數百名取得入場券的球迷，入場一睹這名7屆NBA全明星的風釆。自2017年後再臨香江，有別6年前旋風式訪港，他這次逗留近一星期，有更多時間遊覽香港，他更分享在港期間的活動，「我坐船遊覽維港景色，亦有趁機逛街購物，很享受和球迷近距離接觸」。他也希望可以透過此次活動回歸社會，幫助基層家庭。

大批球迷帶同李拿特的球衣及自製海報，入場一睹偶像風采，當這名NBA球星入場時，引來球迷不斷歡呼尖叫，表現親民的李拿特，更多次與球迷擊掌互動。

主辦方先安排24名年輕港將接受李拿特的技術指導，這名星級控衛詳細指導小將拋投及快攻等技巧，其間亦親自落場傳球。24名小將事後分成Team Dame及Team Kicks Crew兩隊比賽，李拿特在場邊觀賽時，多次「出口術」為Team Dame打氣，又鼓勵球員落力防守，最終球隊在英華書院主將吳委峻搏得罰球下反敗為勝。

李拿特隨後跟本地人氣男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），以及甲一星將朱亮和梁嘉顯分組投籃比賽。李拿特在Edan防守下壓哨射入致勝的logo shot，與隊友Stanley和朱亮以1分反勝，引起全場喝彩。

拓荒者在今季NBA以33勝49負排西岸第13，連續兩屆無緣季後賽，身為當家球星的李拿特，早前曾被問到對於熱火、波士頓塞爾特人、布魯克林籃網及給紐約人的看法時，表示熱火為不錯選擇，令其轉隊謠言甚囂塵上。惟他昨開腔辟謠，「我並非想轉隊，只是在記者提出的4隊中做選擇，我仍渴望留效拓荒者」。

NBA總決賽已進入白熱化階段，金塊在今早賽前以場數2：1領先熱火，李拿特坦言看好金塊可贏得隊史首冠。同場出席活動的MIRROR三子亦分享看法，他們認同金塊技高一籌，但心中仍支持熱火，姜濤表示：「我會支持黑馬，希望不論輸贏，都打出精彩表現」。

勉港將苦練展天賦

李拿特不忘勉勵香港球員勤加鍛煉，才能展現天賦，「不論重要時刻或普通賽事，都要好好把握機會，享受球賽」。MIRROR三子對於和李拿特同場打球，直呼美夢成真。以防守者視角目擊李拿特上演「Dame Time」的Edan笑言：「我能防守NBA球星，真的畢生難忘，沒想過他與大家像朋友一樣交流。」

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