曼城官方尖沙嘴辦睇波派對 港國米迷親赴土耳其朝聖

曼城球迷會會長盼法定時間KO

比賽當晚，除了曼城香港球迷會於旺角舉行睇波活動，還有曼城官方上海辦公室於尖沙嘴諾士佛臺舉辦睇波派對，而且費用全免，但須事前報名及限80名球迷。曼城香港球迷會會長Aries認為，愛隊下半季走勢非常好，國米若主守將難以防範曼城強大鋒線，「單講人腳、板凳深度和近况，國米真的被比下去，期望可在90分鐘內解決對手，保守估計贏2：1。外界普遍認為曼城贏硬，但決賽始終一場過，加上兩年前決賽輸給車路士，證明所有賽果都可能發生，因此都是以平常心面對，唔想亢奮覺得贏梗」。

30年國米死忠冀穩守創奇蹟

國際米蘭香港球迷會則在油麻地辦睇波活動，另有多名「藍黑軍團」死忠親赴伊斯坦布爾直擊。支持國米近30年、視名宿韋利為偶像的球迷Terry，近日聯同3名朋友到當地「朝聖」。他經國米官方球迷會抽到可購決賽門票後，今次是他首次入場看歐聯決賽，5天旅程預算花費2萬港元。對於愛隊被看低一線，Terry也認同實力與曼城是「三七之比」，因此認為要非常集中保持穩守突擊，以應對藍月行雲流水的進攻，「曼城球員質素壓倒性佔優，國米沒有一人之力改變戰局的球員，預期比賽是攻防戰，不過也是機會給國米展現意式防守和反擊的效率，希望能在法定時間守和0：0，然後把握僅有機會，創造『大衛戰勝哥利亞』的奇蹟」。