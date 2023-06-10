明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城官方尖沙嘴辦睇波派對 港國米迷親赴土耳其朝聖

【明報專訊】歐聯決賽兩軍的香港官方球迷會都有舉辦睇波活動。近3季兩度殺入決賽的曼城，球會官方更在本港舉辦免費睇波派對，聚集「藍月」球迷見證終極一戰；國際米蘭則有多名本地球迷近日到決賽地點的土耳其伊斯坦布爾「朝聖」，親身入場支持愛隊爭冠。

曼城球迷會會長盼法定時間KO

比賽當晚，除了曼城香港球迷會於旺角舉行睇波活動，還有曼城官方上海辦公室於尖沙嘴諾士佛臺舉辦睇波派對，而且費用全免，但須事前報名及限80名球迷。曼城香港球迷會會長Aries認為，愛隊下半季走勢非常好，國米若主守將難以防範曼城強大鋒線，「單講人腳、板凳深度和近况，國米真的被比下去，期望可在90分鐘內解決對手，保守估計贏2：1。外界普遍認為曼城贏硬，但決賽始終一場過，加上兩年前決賽輸給車路士，證明所有賽果都可能發生，因此都是以平常心面對，唔想亢奮覺得贏梗」。

30年國米死忠冀穩守創奇蹟

國際米蘭香港球迷會則在油麻地辦睇波活動，另有多名「藍黑軍團」死忠親赴伊斯坦布爾直擊。支持國米近30年、視名宿韋利為偶像的球迷Terry，近日聯同3名朋友到當地「朝聖」。他經國米官方球迷會抽到可購決賽門票後，今次是他首次入場看歐聯決賽，5天旅程預算花費2萬港元。對於愛隊被看低一線，Terry也認同實力與曼城是「三七之比」，因此認為要非常集中保持穩守突擊，以應對藍月行雲流水的進攻，「曼城球員質素壓倒性佔優，國米沒有一人之力改變戰局的球員，預期比賽是攻防戰，不過也是機會給國米展現意式防守和反擊的效率，希望能在法定時間守和0：0，然後把握僅有機會，創造『大衛戰勝哥利亞』的奇蹟」。

上 / 下一篇新聞