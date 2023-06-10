曼城國米決戰歐洲之巔

曼城vs.國際米蘭 now613/643台 明晨03：00直播

三冠夢近在咫尺

曼城求歐戰月圓

自艾希拿恩2008年帶同阿聯酋資金入主開始，曼城近15年已贏得大大小小冠軍19項。不過在歐聯，他們總有辦法走不到尾，如前年決賽不知何故正選不派防中，讓車路士乘虛而入，或是前後對皇家馬德里、里昂及熱刺「臨天光瀨尿」，使哥迪奧拿對上一次贏得歐聯錦標，已要數到2011年執教巴塞隆拿的年代。

獲加信偉大球隊皆經挫敗洗禮

33歲後衛基爾獲加稱「偉大的球隊也不會第一次入決賽就捧盃」，相信曼城會撥亂反正。他本周初一度因傷缺操，但料與另一守將尼敦阿基均可正選披甲。

是役對曼城的另一重意義，是他們將連贏英超、英格蘭足總盃及歐聯，成為歷來第2支英超三冠王球隊，媲美同市宿敵曼聯。挪威前鋒艾寧夏蘭特今季成為進攻焦點，全季斬獲52球，但近7場只有1球進帳，與進攻拍檔奇雲迪布尼季尾狀態有所回落，要隊長根度簡、貝拿度施華等挺身而出。英媒偶爾也批評這名挪威隊射手觸球少，進攻貢獻不多，他回應說：「看看己隊陣容，基亞利殊、迪布尼、貝拿度才是要經常觸球的球員。我不應持球盤扭來阻礙他們，而是待在禁區內爭取入球，最好是第一時間的射門。」

客串防中無怨言 史東斯盼嶄露鋒芒

曼城今季有力挑戰三冠王，亦有賴冠絕英超的穩健防守，史東斯移任防守中場成最大驚喜。這名守將賽前提到自己近年屢受傷患困擾，隊內中堅位置競爭也愈來愈激烈，但一直無離隊想法。至於客串防中一事，他表示完全是哥迪奧拿團隊想法：「我希望在這位置上，表現出領隊眼中看到的我。」

國米善踢守勢波

細恩獲封盃賽王

國際米蘭今屆歐聯分組賽雖被編入死亡之組，但力壓巴塞隆拿出線後，接連淘汰波圖、賓菲加及同市死敵AC米蘭，12場比賽中除了兩對柏辛域陀尼亞及主場對波圖佔主動，其餘9場控球比率不足45%，但合共有8場保持不失，也切合主帥施蒙尼恩沙基在意大利球壇盃賽專家之譽。「細恩」除了當年帶領拉素時首季意大利盃不敵祖雲達斯，往後5年三度領拉素或國米贏意盃，另有4次意超盃奪標紀錄。中國籍班主張康陽賽前也點評：「如果（前帥）干地是最難合作的，細恩就是最容易的，平和但亦有效管理好球隊，是天賜給我和國米的禮物。」

眾前英超兵助陣 迪斯高勢倒戈

求阻意甲淪歐戰三亞王

在羅馬及費倫天拿先後於歐霸及歐洲協會聯賽決賽飲恨下，國米成為意甲避免成為歐洲賽另類「三亞王」的最後希望。惟對比曼城陣容星光熠熠，「藍黑軍」近兩年財困下，只能接收大球會棄將重建球隊。波斯尼亞隊射手迪斯高在2011至15年間曾效力曼城，前年由羅馬來投，37歲之齡仍有力倒戈，但上月在意大利盃決賽被指不滿被換出，與主帥施蒙尼恩沙基爭論，結果最後兩場意甲都只能後備上陣。

與此同時，另一前英超兵盧卡古今季由車路士外借回巢，雖然首半季表現低迷，但過去7場正選比賽中，合共取得攻入7球及交出4次助攻，狀態提升的關鍵，據報與國米3月經歷低潮期，恩沙基反其道而行，減輕訓練量有關。如此一來，誰伙拍拿達路馬天尼斯為「藍黑軍」攻堅，反而成為此役賽前最懸疑之處。