韋斯咸隔58年揚威歐戰 挫紫百合奪歐協聯 隊長賴斯勢圓滿告別

兩軍上半場拉成均勢，其間費倫天拿隊長守將基斯坦奴比拉基，被韋斯咸球迷投擲的膠樽擊中頭破血流，需包紮治理。下半場接戰至62分鐘，比拉基禁區內犯手球被判12碼，韋斯咸前鋒賓華馬操刀射入領前，但5分鐘後被敵軍中場邦拿雲度拉妙射扳平。至90分鐘，韋斯咸中場盧卡斯柏基達直線妙傳予鋒將查洛保雲單刀射成2：1完場，撇除1999年價值不高的圖圖盃，今次是韋斯咸自1965年的歐洲盃賽冠軍盃後，再度在歐戰封王。

保雲莫耶斯同寫英人歐戰歷史

艾馬臣完成「歐洲大滿貫」前無古人

26歲的查洛保雲成為阿仙奴名宿阿倫史密夫在1994年歐洲盃賽冠軍盃後，首個在歐戰決賽奠勝的英格蘭球員，他賽後說：「當你嘗試過10次後，總有一次會成功。這是我職業賽生涯最重要的比賽。能在球迷面前建功，我都快哭了。」60歲主帥莫耶斯則說：「即使我的執教生涯已很長，但面對這場景實在不多，這是我們的一個偉大時刻。」他亦成為自2008年帶領曼聯稱雄歐聯的費格遜後，15年來首個歐戰捧盃的英籍領隊。此外，後衛艾馬臣柏美尼連同歐協聯冠軍，以及曾助車路士在歐聯、歐霸和歐超盃封王，以及助意大利隊2021年奪歐洲國家盃，成史上首名完成「歐洲大滿貫」球員。

另外，隊長迪格蘭賴斯賽後確認獲其他球會招手，「大家拭目以待。誰能知會發生什麼事」。據報這名身價達1億鎊（約9.8億港元）的英格蘭國腳，正被曼城、曼聯、阿仙奴和拜仁慕尼黑招手。韋斯咸班主大衛奧蘇利雲也證實，早在18個月前已將賴斯的周薪提升至20萬鎊，但對方無動於中，直言「你是不能留住想離開的人」。

費倫天拿雙亞作結 球迷場外涉施襲受查

功虧一簣的費倫天拿愁雲慘霧，事關他們已接連在意大利盃和歐協聯決賽落敗，教練艾亞利安奴說：「我們將來定會被談及一季之內連失兩錦標。這是巨大打擊，我十分失望，因為我們與冠軍的距離是多麼近。」另外，據報費倫球迷賽前向敵軍支持者施襲，3人輕傷。布拉格警方其後扣查16名涉嫌行兇的球迷。