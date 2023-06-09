報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
體育
2023年6月9日星期五
美斯親證將投國際邁阿密 成碧咸旗下球員 認想返巴塞惟不欲背負壓力
祖迪比寧咸8.7億投皇馬 簽約6年
足總證高力北區申升班 港超下季11隊角逐
黎格爾投南區披13號 今夏首簽
陳善鈺何子樂亞洲賽闖4強 今主場演港隊內訌戰
約基治梅利齊獻三雙寫歷史 領金塊作客滅「火」
佐高域惡鬥艾卡拉斯爭入決賽 讚對方似拿度
電視精選
韋斯咸隔58年揚威歐戰 挫紫百合奪歐協聯 隊長賴斯勢圓滿告別
IBA勢遭國際奧委會DQ
體壇快訊：李吳配新加坡賽晉混雙8強
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
美斯親證將投國際邁阿密 成碧咸旗下球員 認想返巴塞惟不欲背負壓力
祖迪比寧咸8.7億投皇馬 簽約6年
足總證高力北區申升班 港超下季11隊角逐
黎格爾投南區披13號 今夏首簽
陳善鈺何子樂亞洲賽闖4強 今主場演港隊內訌戰
約基治梅利齊獻三雙寫歷史 領金塊作客滅「火」
佐高域惡鬥艾卡拉斯爭入決賽 讚對方似拿度
電視精選
韋斯咸隔58年揚威歐戰 挫紫百合奪歐協聯 隊長賴斯勢圓滿告別
IBA勢遭國際奧委會DQ
體壇快訊：李吳配新加坡賽晉混雙8強
美斯親證將投國際邁阿密 成碧咸旗下球員 認想返巴塞惟不欲背負壓力
祖迪比寧咸8.7億投皇馬 簽約6年
足總證高力北區申升班 港超下季11隊角逐
黎格爾投南區披13號 今夏首簽
陳善鈺何子樂亞洲賽闖4強 今主場演港隊內訌戰
約基治梅利齊獻三雙寫歷史 領金塊作客滅「火」
佐高域惡鬥艾卡拉斯爭入決賽 讚對方似拿度
韋斯咸隔58年揚威歐戰 挫紫百合奪歐協聯 隊長賴斯勢圓滿告別
IBA勢遭國際奧委會DQ
體壇快訊：李吳配新加坡賽晉混雙8強
prev
next