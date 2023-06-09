約基治梅利齊獻三雙寫歷史 領金塊作客滅「火」

金塊是役與熱火上半場形成拉鋸戰，最大差距僅5分。不過，客軍在第3節發力，其中約基治單節攻入12分，助球隊在進入第4節前領先82：68。而其拍檔查美梅利在末節包辨14分，令一度在完場前1分半鐘追近至落後11分的熱火無力回天，最終金塊以109：94取勝，場數領先2：1，雙方明日續戰。昨仗約基治全場貢獻「三雙」的32分、21個籃板及10次助攻，成史上首名在總決賽造出「30+」得分及「20+」籃板及「10+」助攻的球員，而梅利亦攻入34分及取得籃板及助攻各10，二人亦成史上首對在總決賽單場同取三雙的組合。

基斯保羅傳告別太陽 另覓東家續追冠軍

賽後金塊主帥米高馬龍大讚約基治及梅利的表現，稱「他們這7年來一直是非常好的拍檔，這表現正是總決賽應有的，他們都是我心中的勇士」。熱火球星占美畢拿則慨嘆是役未能打出預期效果，直言整隊防守在末段有所不足。

另外，據報鳳凰城太陽將在日內裁走老牌球星「CP3」基斯保羅，結束雙方3年合作，讓這名38歲控衛另覓東家續追冠軍夢。