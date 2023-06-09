足總證高力北區申升班 港超下季11隊角逐

貝鈞奇稱港甲季軍北區已回覆「升超」意向書，下季港超將多一隊至11隊，目標8月中至下旬開鑼，「有11隊編賽程是會辛苦點，但足總目標是逐季增加球隊」。此外，足總機構管治總監連𨯚君上月中離任後，網頁顯示該職位已由劉怡欣接任。

貝鈞奇亦證實，足總董事局換屆選舉將於本月27日在香港都會大學舉行。對於接替霍震霆競選會長的傳聞，貝鈞奇僅稱：「我由2001年起為足總服務至今，一直任勞任怨，即使未必貢獻好大，但都是抱着初心支持香港體育」。

愉園涉假波案暫未遭處分 月中或續戰盃賽

貝鈞奇：待廉署調查 若落案會公正處理

港甲球會愉園主教練趙覺超及11名球員涉打假波，上月中被廉署拘捕受查。問到能否參加本月18日的初級組足總盃16強，身兼愉園體育會會長的貝鈞奇僅稱，愉園仍有參賽資格，但不清楚會否參賽，慨嘆這支老牌球會已多次「信錯人」，「廉署未有進一步行動前，足總只能靜觀其變配合調查。（參賽）當然會有些觀感影響，但我們都要按照程序處理，若落案起訴定會公平公正作出懲處」。