祖迪比寧咸8.7億投皇馬 簽約6年

祖迪比寧咸早被視為當今最炙手可熱的年輕球員之一，本月底才20歲的他是英格蘭隊打入去年尾卡塔爾世界盃8強的功臣，也助多蒙特在德甲下半季與拜仁慕尼黑你追我趕，雖球隊最後只得亞軍，他仍獲選為今季聯賽最佳球員。他在2020年以約2900萬歐元轉會費，由伯明翰轉會多蒙特，故此皇家馬德里最終連同支付三成附加條款，斥資近1.34億歐元（約11.3億港元）收購，「蜂兵」將可從轉會中獲利最多約1.05億歐元（約8.8億港元）。

隨着賓施馬離隊，皇馬也積極物色前鋒，熱刺的哈利卡尼是其一目標，但據報拜仁仍希望對方加盟，而其他人選還有祖雲達斯的杜辛華荷域和法蘭克福的高路梅安尼。至於今夏約滿多蒙特回復自由身的左閘拉菲爾古里路，則據報已同意以自由身轉投拜仁，簽約3年。

麥阿里士打3.4億加盟利物浦

此外，協助阿根廷隊奪世界盃冠軍的24歲白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打，昨落實轉會利物浦，據報轉費費僅為3500萬鎊（約3.4億港元）。至於卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim旗下的「92基金會」，前晚就收購曼聯提交第5份報價，據報價錢為50億鎊（約488億港元），另加10億鎊（約97.6億港元）用於收購球員和基礎設施建設。他們要求「紅魔」班主格拉沙家族日內接受報價，否則會放棄收購。