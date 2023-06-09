美斯親證將投國際邁阿密 成碧咸旗下球員 認想返巴塞惟不欲背負壓力

美斯與法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的合約本月底屆滿，已落實離隊的他近月轉會傳聞滿天飛，其母會巴塞隆拿曾力邀這名昔日當家球星，希望將他帶回魯營，但因難以滿足財政公平條例（FFP）而難以成事；至於沙特阿拉伯勁旅希拉爾雖以高薪力斟對方，但據報加盟沙特球會不在其考慮之列。

巴塞受制FFP 須犧牲他將斟回巢

美斯：不想為連串問題負責

美斯昨接受《世界體育報》訪問時，正式為下一站給出答案，他表示：「我已做了決定，將會加盟（國際）邁阿密，離開歐洲球壇。」他又透露除了巴塞以外，自己亦獲其他歐洲球會斟介，但個人意願是除非重返母會，否則無意再於其他歐洲隊效力，「我確實很想回去（巴塞），但根據我當初離開時的經歷，我不想再等待了。我聽說他們不得不出售球員，甚或降低球員薪酬才能簽我回來。說實話，我真的不想經歷這些，也不想為這一連串問題負責。」

巴塞隨後亦發聲明證實對方已為前程拍板，並暗示對方無望在退役前回巢，「本會會長拿樸迪獲美斯父親兼經理人佐治美斯通知，美斯已決定加盟國際邁阿密。儘管會方已提出正式聘約希望對方回巢，但本會得悉對方希望在一個要求較少的聯賽中競爭，遠離聚光燈和他近年來承受的壓力。此外，拿樸迪與佐治美斯亦同意，未來將以不同形式向這名巴塞一代傳奇球星作致敬，紀念這名現在和永遠被巴塞所愛戴的球員」。

沙維尊重昔日戰友意向

邁阿密戰績差 外界憂壓力非想像少

對於未能與昔日隊友以另一形式再合作，現為巴塞主帥的沙維稱：「他過去兩年在PSG過得不太愉快，我理解他不想再承受壓力的心情，尊重他的意向。」

雖然美斯即將登陸美國球壇，而國際邁阿密在各大社交平台的追隨數更單日錄得倍數升幅，但根據該會在官方facebook暗示美斯加盟的帖文所示，近20萬網民給出的表情符號中，卻意外地有多達2.3萬個嬲。

此外，這支在今季美職暫以5勝11負排東岸包尾的球隊，在早前才辭退教頭菲臘尼維利，現僅由暫代領隊帶隊，令外界有不少聲音擔心美斯未來須擔起振興球隊的重責，壓力未必較留在歐洲球壇少。