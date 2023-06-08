足壇快遞：曼城獲加因傷難鬥國米

【明報專訊】曼城後衛基爾獲加早前在英格蘭足總盃決賽尾段因傷被調離場，加上缺席周二操練，因此外界揣測這名英格蘭國腳有機會缺席周六在伊斯坦布舉行的歐聯決賽，但獲加受訪時稱並沒有大礙，還打趣說只是老了，需要多一日休息。另外，早前在歐霸決賽執法的英籍球證安東尼泰萊獲邀出席歐聯決賽，但據報是歐洲足協不滿其執法，而打算「照肺」。
利物浦購麥慳2.4億
轉會新聞專家羅曼奴昨稱，利物浦已斥資3500萬鎊（約3.4億港元），買入已通過體測的白禮頓中場阿歷斯麥阿里士打。早前曾有報道指這名24歲的阿根廷國腳被標價6000萬鎊（約5.9億港元），故此「紅軍」現已節省2500萬鎊（約2.4億港元）。
慕遜加柏聘利華前帥
德甲球會慕遜加柏早前因失落來季歐戰資格，將教練丹尼法基革職，昨宣布聘請施奧安尼出任新帥，這名44歲的瑞士籍教頭曾在2021年7月至2022年10月領軍利華古遜，較早前亦在瑞士的年青人出任教練，並帶領球隊在瑞士超三連霸。
名宿列布夫掌烏克蘭
烏克蘭足總昨委任49歲名宿列布夫為國家隊新帥。他球員時代司職前鋒，曾效力基輔戴拿模、熱刺和韋斯咸等著名球會，於1992至2006年間為烏國上陣75次入15球，於2009年掛靴後，曾於2010至11年擔任烏軍助教。