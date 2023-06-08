足壇快遞：曼城獲加因傷難鬥國米

利物浦購麥慳2.4億

轉會新聞專家羅曼奴昨稱，利物浦已斥資3500萬鎊（約3.4億港元），買入已通過體測的白禮頓中場阿歷斯麥阿里士打。早前曾有報道指這名24歲的阿根廷國腳被標價6000萬鎊（約5.9億港元），故此「紅軍」現已節省2500萬鎊（約2.4億港元）。

慕遜加柏聘利華前帥

德甲球會慕遜加柏早前因失落來季歐戰資格，將教練丹尼法基革職，昨宣布聘請施奧安尼出任新帥，這名44歲的瑞士籍教頭曾在2021年7月至2022年10月領軍利華古遜，較早前亦在瑞士的年青人出任教練，並帶領球隊在瑞士超三連霸。

名宿列布夫掌烏克蘭

烏克蘭足總昨委任49歲名宿列布夫為國家隊新帥。他球員時代司職前鋒，曾效力基輔戴拿模、熱刺和韋斯咸等著名球會，於1992至2006年間為烏國上陣75次入15球，於2009年掛靴後，曾於2010至11年擔任烏軍助教。