美斯下站大熱變邁阿密 無意沙特落班

蘋果等贊助提供利潤分成

PSG勢邀拿高斯文接手

法國《隊報》報道，在美斯不願加盟沙特阿拉伯球會希拉爾下，首選是留在歐洲重返巴塞隆拿，但這支應屆西甲冠軍受財政問題影響，難以令這名阿根廷球王「回家」，因此令美職聯球會國際邁阿密成為最新大熱門。報道稱這支班主為「萬人迷」碧咸的球會為促成轉會，甚至願意讓美斯短期外借到巴塞數個月。《世界體育報》引述消息人士稱，巴塞高層承認今夏難以簽回美斯。

另據《The Athletic》稱，美職聯高層收到消息人士通知，美斯下一站只會從巴塞隆拿及國際邁阿密「二選一」，加盟沙特球會「不在考慮之列」。報道又稱，國際邁阿密今次羅致美斯，背後獲美職兩大贊助商Adidas及Apple支持，將會向美斯提供商業利潤分成的合作協議。

另邊廂，巴黎聖日耳門（PSG）主帥加迪亞據報將於日內被辭退，拜仁慕尼黑前帥拿高斯文成為熱門接任人選。PSG今季雖衛冕法甲及奪得法國超級盃成雙冠王，但在歐聯16強出局，成為加迪亞僅執教一季便離任的「導火線」。