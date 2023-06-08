簡迪勢8.5億投伊蒂哈德 賓施馬先簽3年 艾納沙爭韋費特沙夏拍C朗

沙特阿拉伯聯賽今年在沙特公共投資基金（PIF）財政支持大展拳腳下，先在年初有艾納沙與基斯坦奴朗拿度（C朗）簽約兩年半，昨再有伊蒂哈德邀得法國籍前鋒賓施馬加盟，並傳出將有逾10個球星陸續來投。35歲的賓施馬說：「我為能在新的聯賽和新的國度發展感到興奮。我覺得現在是時候接受新挑戰和新計劃。我期待盡快歸隊，與新隊友合作，一起協助這令人驚嘆的球會，在沙特聯提升至一個新的水平。」

伊軍發表聲明指出：「賓施馬的來臨，乃隊史迄今最具影響力的轉會事件，也標誌着沙特聯爭取成為當今最佳聯賽之一的過程中，邁出一大步。」會長艾哈拉爾則說：「賓施馬是一個全球球壇的偶像，叫座力和影響力均高。他加入一個競爭激烈的聯賽——這是一個對足運有遠大抱負的國家。」估計連同協助沙特爭取主辦2030年世界盃在內，賓施馬未來3年可賺至少3.2億歐元（約27億港元）。

伊軍疑未停下擴軍腳步，據報最新目標是車路士中場尼高路簡迪。這名32歲的法國國腳近年傷患增多，並盛傳未必獲車路士新帥普捷天奴重用，故此傾向同意與伊軍簽約兩年，可共獲利2億歐元。「藍戰士」了解難以留住對方，故此已計劃花9300萬歐元（約7.8億港元）收購白禮頓中場摩西斯卡些度作填補。

伊軍同時向水晶宮的韋費特沙夏打主意，傳言願出一份稅後的1050萬歐元（約8800萬港元）的合約利誘對方，但料難敵艾納沙以年薪1740萬歐元（約1.5億港元）和3年合約。據報該名30歲的科特迪瓦國腳現也獲馬德里體育會及馬賽垂青。

祖雲達斯擬退歐超聯 天使離隊

另外，綽號「天使」的翼鋒迪馬利亞昨宣布離開祖雲達斯後，傳言或回巢賓菲加，惟這名35歲阿根廷國腳其實已成沙特聯的獵物，有望與也效力祖雲的30歲法國隊中場保羅普巴重逢或對賽。另據英國廣播公司（BBC）報道，「斑馬兵」已就退出歐洲超級聯賽一事，致函皇家馬德里和巴塞隆拿。歐超聯於2021年胎死腹中，但皇馬、巴塞及祖雲卻一直仍計劃捲土重來。