艾卡拉斯輕取特薛斯柏斯 明冠軍前哨戰撼佐高域

艾卡拉斯順利以6：2、6：1、7：6（7：5）淘汰特薛斯柏斯後說：「我認為這是個人職業生涯中，其中一場發揮得最好的比賽。」20歲他明白4強會戰佐高域是萬眾期待，「我亦有這樣的想法。我真的渴望與他對賽。若想成為最佳球手，就須打敗最佳對手」。惟艾卡拉斯亦知道這只是其第2次晉身大滿貫準決賽，但佐高域已是第44次，故此坦承在經驗上，36歲的對方處於上風。

施維雅達挫嘉奧芙 4強遇巴西黑馬

擁有22個男單大滿貫冠軍的佐高域，則以4：6、7：6（7：0）、6：2、6：4反勝，將卡查洛夫踢出局。佐高域賽後說：「為了下仗有更好的備戰，我定會與團隊研究這場比賽。我在初段的表現不夠好。」女單方面，「一姐」波蘭籍的施維雅達以6：4、6：2擊敗6號種子美籍的嘉奧芙，將與14號種子瑪爾雅爭入決賽，後者以盤數2：1反勝7號種子突尼斯籍的查比雅，成為55年來首個闖入大滿貫4強的巴西籍球手。