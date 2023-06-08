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體育

李嘉兒主場絕地反勝 今內訌何子樂

【明報專訊】亞洲壁球個人錦標賽昨續於香港壁球中心展開，港將李嘉兒在女子組16強激戰5局，終以局數3：2反勝馬來西亞隊的Ainaa Amani，晉級8強與港隊一姐何子樂上演「內訌」戰。至於港隊4人在男子組16強過關，亞洲賽「初哥」鄧銘漮盼港隊可以包辦4強席位。

港隊派出6男6女出戰亞洲賽，眾人在次圈悉數過關，晉級16強。被列為5/8號種子的李嘉兒在次圈因對手棄賽而自動晉級，但她在16強面對大馬球手時連輸兩局，但她及時回勇，在主場觀眾打氣下，連追3局11：5、11：1、11：7，激戰39分鐘下反敗為勝，晉級8強硬撼2號種子、隊友何子樂。至於陳善鈺及湯芷穎同樣過關，馮靖晞和鄭雅晴則16強止步。

李嘉兒賽後透露，自己首次出戰個人亞洲賽，次圈不戰而勝下缺乏熱身機會，令自己感到緊張，「我開局時比較手緊，被對方牽着走，但第3局開始進入比賽節奏，加上有觀眾為我打氣，令我每贏一分都感覺氣勢更強」。

鄧銘漮冀港隊包辦男單4強

男子組方面，黃祉謙在16強挫鍾逸朗，8強再遇另一隊友梁子軒。劉子均和鄧銘漮皆於16強勝出，而黎卓楠不敵大馬頭號種子伍恩佑出局。被列為5/8號種子的鄧銘漮，在8強鬥大馬好手袁志文，他說：「今年是我信心最強的一年，加上在主場出戰，希望港隊可以包辦4強席位。」

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