明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

梁文博假波案終身禁賽 李行同被指主謀 趙心童致歉認染賭癮

【明報專訊】去年轟動桌球壇的中國球員假波案，裁決昨出爐。被指是主謀的梁文博及李行，同被罰終身禁賽，為英式桌球歷史上在操控球賽的最重刑罰。同案另外8人則被罰停賽20至64個月不等，當中刑期最短的趙心童，在裁決後發公開聲明道歉。管理中國桌球發展的中國台球協會隨後發聲明回應判決，稱對打假波及賭博等行為「零容忍」，將重罰涉事球員。

世界桌球總會去年10月至今年1月期間，先後起訴涉案10名球員，並即時禁賽。判決書披露在今年4月未有出席聽證會、36歲的梁文博，涉及威嚇其他球手參與操控球賽等9項罪名，與32歲的另一主謀李行均曾試圖刪除電話證供，阻撓調查，被重判罰款4.3萬鎊（41.9萬港元）及終身禁賽。世界桌總過去對操控球賽的最高禁賽處分發生在2012年，前世界第5球手李爾因受賄打假而被停賽12年。

顏丙濤停5年 揭曾對兩港將打假

另外8人因為提前認罪並配合調查，獲得減刑，當中全英賽前冠軍趙心童是唯一沒直接參與操控球賽的球手，故禁賽20個月刑罰為另外8人中最輕。裁決指這名前世界第9球手對去年3月的假波事件知情不報，且與同案5人涉及賭博。

趙心童在判決後於微博上載道歉聲明，表示自禁賽以來「一直在為我的無知和愚蠢感到懊悔」，也辜負了中國桌總、家人、朋友及球迷的信任和教育，續指因為海外生活枯燥，故染上賭博陋習打發時間，未有拒絕其他涉賭球員的要求並舉報。他澄清自己沒從中得到回報，並已求助世界桌總接受心理輔導，「讓我用成績證明自己，以更好的形象重返賽場」。

扣除追溯期，26歲的趙心童與20歲的常冰玉均會在明年刑滿，19歲的趙劍波亦可趕及爭奪2025/26球季的職業資格。至於23歲的倫敦大師賽前冠軍顏丙濤則被揭發在2016年，年僅16歲時亦曾涉及同類事件，被罰停賽5年至2027年尾。世界桌總調查同時顯示，顏丙濤涉及操控賽果的比賽中，其中兩場對手分別為香港球手吳安儀及李俊威，兩名港將對此並不知情。

中國台協表態跟進嚴懲

中國台協同日回應判決，稱對打假波事件「高度重視」並秉持「零容忍」態度，會從嚴處罰涉事球員。協會又表示「將在全行業開展警示教育」，包括建立監督舉報機制，「將反賭打假進行到底」。

上 / 下一篇新聞