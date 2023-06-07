中國女排抵埗備戰世排聯 隔4年再訪港 誓延續連勝強勢

中國隊在上周於名古屋的日本站取得四連勝，在得失局一樣下，僅以得失分比例不及波蘭隊，在16隊中暫列次席。大軍昨晚約7時抵港，當中袁心玥一馬當先步出機場，向在場球迷及記者鏡頭揮手。23歲的新任主攻手李盈瑩在日本站有3仗成為得分最高球員，即使與其他隊員戴住口罩，亦未顯疲態。不過，球員與主帥蔡斌均未有受訪，約晚上8時半便登上隊巴前赴下榻酒店。

朱婷張常寧未獲召 丁霞歸隊成疑

世排聯香港站過去3年因疫情停辦，對上一次比賽已是2019年，當時中國3戰全勝，但賽事近年已改制，每站會有8隊參賽，而每隊每站出賽4場。對比4年前訪港，中國女排今屆只有擔任副攻的隊長袁心玥、接應手龔翔宇等6人仍在23人註冊名單中，新舊交替明顯。上月與意大利球會Savino Del Bene續約的主攻手朱婷持續受腕傷影響，與盛傳退役的張常寧、姚迪等未獲徵召。至於二傳老將丁霞雖落選上周日本站14人，仍有機會在下周歸隊，加入戰團。

中國隊今起一連3日分別在荃灣體育館及香港體育館（紅館）舉行閉門訓練，周六下午會在紅館出席賽馬會社區排球計劃，活動後在場外設簽名會。她們下周二會先對加拿大隊，輪休兩日後再會在下周五起，連續三晚分別鬥保加利亞、波蘭及上屆世排聯總冠軍意大利隊。