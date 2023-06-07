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體育

百米破10秒首人 美短跑傳奇軒尼斯逝世 享年76歲

【明報專訊】世界田徑總會昨證實，美國短跑傳奇占軒尼斯（Jim Hines）於上周六（3日）離世，享年76歲。這名一代百米飛人最為人熟悉的，是於1968年墨西哥城奧運男子100米跑以9.95秒奪金，成為史上首名突破10秒大關的人類，名留史冊。

墨西哥城奧運奪雙金

曾短暫轉戰美式足球

年少時軒尼斯熱愛棒球，因跑壘表現而獲鼓勵轉向田徑發展，於1967年首度以平世界紀錄的10.0秒成為全美冠軍，翌年在墨西哥城奧運跑出9.95秒摘金，亦是電子計時應用以來首人突破10秒大關，紀錄直到1983年才被同鄉後輩加雲史密夫打破。值得一提的是，他其後亦助美國隊以破世績時間贏得男子4×100米接力金牌，但回國後寓所一度失竊，最終登報尋回獎牌。

軒尼斯在墨城奧運同年亦入紙參加全美美式足球聯盟（NFL）選秀，最終在第6輪以146順位加入邁阿密海豚，但連同之後轉投肯薩斯城酋長，都未能在第2個體育生涯取得成功。美國田徑總會等未有交代其死亡地點及原因。

4港將赴奧地利備戰越野山徑世界賽

另外，4名早前參加香港山路錦標賽，取得越野及山徑跑世界賽資格的跑手，昨赴奧地利因斯布魯克作最後備戰。謝覺偉、曾進傑及黃浩聰將參加男子長距離組，張敏怡則是女子組唯一代表，兩組86公里賽事均於後日舉行。

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