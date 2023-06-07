賓施馬勢簽伊蒂哈德3年 PIF擬成4沙特球會大股東 助列強挖世界級球星

法新社昨引述伊蒂哈德傳出的消息指出：「賓施馬已簽約3年，由下季開始生效。」令他勢成為繼效力艾納沙的前隊友基斯坦奴朗拿度（C朗）後，另一前往沙特聯發展的皇馬球星。「銀河艦隊」昨晚為賓施馬安排歷時少於20分鐘的簡單告別儀式，其間只有球員和親朋戚友出席，35歲的他說：「我永遠不會忘記皇馬，這是有史以來最佳球會。我為能效力這兒時夢想的球會而感到幸運。這是個令人有點哀傷的日子，因我會離開，它令我心傷，因我曾夢想在這裏掛靴，但生活有時會給予你另一些機會。」

兼任沙特申辦世盃大使 兩年袋18億

轉會專家羅曼奴稱，賓施馬基本是簽約伊蒂哈德兩年，年薪1億歐元，但條款中包括有權選擇完約後再效力1季；西班牙《馬卡報》則報道，他在皇馬的年薪為2800萬歐元，並在可從擔任沙特爭取主辦2030年世界盃的大使工作再獲2000萬歐元，故兩年至少可賺2.2億歐元（約18.4億港元）。

賓施馬的未來高昂年薪或屬冰山一角，理由是沙特體育部已明言，PIF將擁有國內4間頂級球會伊蒂哈德、希拉爾、艾納沙和吉達艾阿里的七成半股分，並將為各隊招兵買馬，將當今球壇巨星收歸他們旗下。消息指皇馬中場莫迪歷及將離巴黎聖日耳門（PSG）的沙治奧拉莫斯，或投艾納沙與C朗故劍重逢；伊蒂哈德則向車路士中場尼高路簡迪打主意。其餘目標尚有熱刺門將洛里斯、利物浦前鋒羅拔圖法明奴、祖雲達斯翼鋒迪馬利亞、巴塞隆拿中場布斯基斯及左閘佐迪艾巴等。沙特官方新聞社亦報道，目標是令來季增至18隊的沙特聯「躋身當今十大聯賽」。

美斯或押後明年投希拉爾

然而，離開PSG的美斯卻為沙特聯淋上一盆冷水，據Goal.com報道，月尾便36歲的他今夏暫無意轉投希拉爾，要求明年才加盟，而斟介他的沙特代表則暗示，明年給予他的年薪未必可達目前的5億歐元（約42億港元）。美斯父親前日曾透露，兒子屬意回巢巴塞隆拿，而他本人亦認同對方的意向。