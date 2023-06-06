明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

熱火逆襲掘「金」扳平場數

【明報專訊】邁阿密熱火昨在NBA總決賽次戰，憑末節初段打出15：2攻勢，最終作客111：108擊敗丹佛金塊，場數扳平1：1。雙方將在周四早上移師Kaseya中心交手。

熱火昨仗正選放上老將前鋒路夫，雖然首節並沒得分，但內線防守起關鍵作用，包括成功製造金塊前鋒米高波特一次進攻犯規，一度領先11分。金塊首節末段靠星級中鋒約基治追分，並在第2節由查美梅利帶領下一度拉開熱火兩位數差距。熱火則靠占美畢拿、加比雲昇及艾迪比約緊咬比分，然而約基治在第3節單節獨得18分，協助金塊在進入末節前領先8分。

熱火在末節初段憑射手鄧肯羅賓遜攻入10分，助熱火打出一段15：2攻勢逆轉，並自此一直保持領先，金塊球星查美梅利在完場前最後1.9秒三分球出手未能命中，最終熱火以111：108險勝，在總決賽扳成1：1平手，也打破金塊今季季後賽主場不敗身。

賽後熱火主帥史普斯查盛讚球員在末節的發揮，「麾下喜歡競爭的感覺，他們會在關鍵時刻表現得比平常好。球員在末節的防守為球隊帶來貢獻，這是總決賽所需要的」。

愛華士參戰男籃世盃

另外，多名球員落實將在夏天代表美國隊出戰男籃世界盃，包括明尼蘇達木狼星級前鋒安東尼愛華士、印第安納溜馬後衛夏利保頓、洛杉磯湖人後衛韋列士等。

上 / 下一篇新聞