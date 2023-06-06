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體育

兩潛在入籍兵隨港足開操 備戰友賽越南泰國 安達臣表明堅持進取踢法

【明報專訊】香港足球代表隊昨在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，備戰下周四作客越南隊及本月19日在香港大球場迎戰泰國隊的友賽。主帥安達臣首課帶來兩名準入籍鋒將隨隊跟操，分別為效力德丙恩高斯達特U19、晨曦名宿哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor），以及在法國第6級別征戰的安東尼維他拉尼（Antoine Viterale）。安帥表明仍會堅持進取踢法來面對實力比港足高的對手，嘗試以主場擊敗泰國為目標。

港足是次初選名單共徵召34人，首操連同跟操兩人只有28人出席。安達臣解釋除征戰中國聯賽的安永佳、勞烈斯、茹子楠及梁諾恆需戰畢本周賽事後，下周一才歸隊；4名中堅鐘樂安、周緣德、馮慶燁及羅素則因傷或家事而缺席。

晨曦名宿哥連斯之子 米高盼自寫香港故事

維他拉尼效力法國低組別 以體驗為先

兩名跟操的「潛在入籍兵」均曾效力傑志青年軍，其中年僅19歲的米高原籍尼日利亞，為晨曦名將哥連斯之子，目前已申領特區護照待批，未知能否趕及在本月國際賽上演港足「地標」；至於26歲的維他拉尼曾效力愛斯賓奴、基爾禾及維羅納青年軍，安帥稱他尚未開始申領特區護照，盼藉這次集訓先考察其表現。

歐洲球季正歇暑，米高表示因「不想錯過任何機會」，故應安達臣邀請返港跟操，又稱跟港足球員磨合不俗，「水平都很高，希望能跟他們有一些作為」。能司職中鋒及翼鋒的他自言是射手，透露父親哥連斯等家人均支持他代表香港，「自小看香港球員踢波，亦看過父親在此征戰，也想寫下屬於自己的香港故事」。

持有意大利及法國雙重國籍的維他拉尼，職業生涯先後在新加坡、瑞士及葡萄牙等地落班，上季效力法國第6級別聯賽球會Quimper Kerfeunteun。他透露去年12月起跟安達臣聯絡，今年4月對方通電邀請隨港足操練。能司職翼鋒及前鋒的他盼先藉這次集訓體驗香港足球，承認暫未有具體入籍計劃。他透露在港足球員中，跟曾在青年軍並肩作戰的安永佳最為熟稔。

越南及泰國隊世界排名分別排95及114名，安達臣稱縱使兩隊實力皆比147位的港足強，仍會堅持高壓逼搶踢法，自信在主場能跟泰國一拼。港足下周四晚8時30分作客越南，本月19日晚上8時回香港大球場迎泰國。

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