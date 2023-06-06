羅馬壓祖雲奪歐霸席 拿玻里謝幕戰捧盃

戴巴拿絕殺12碼改寫兩大形勢

史柏斯亞維羅納須踢附加賽爭護級

「斑馬軍」昨仗與烏軍半場互交白卷，至68分鐘靠名將之後基艾沙禁區內燙射得手，以1：0小勝對手。然而同時進行的羅馬對史柏斯亞出現戲劇性賽果，上周失落歐霸冠軍的「首都狼」雖開賽6分鐘失守，但完半場前2分鐘由前鋒薩路斯基追平；戰至89分鐘，羅馬由另一射手艾沙拉維禁區內被拉跌博得12碼，並由戴巴拿操刀中鵠，主場以2：1反勝。羅馬賽後38戰63分，以1分力壓祖雲得第6，驚險保住歐霸席位。

至於相隔23年再奪意甲冠軍的拿玻里，在主場謝幕戰靠射手域陀奧森漢64分鐘射入12碼，以及基奧雲尼施蒙尼完場前5分鐘錦上添花，以2：0輕取榜尾的森多利亞，賽後更大開慶祝派對，正式高舉冠軍獎盃。

護級方面，史柏斯亞被羅馬絕殺後續排第17位，由於第18位的維羅納不敵 AC米蘭後，與史軍同得31分，在意甲賽例下，兩隊須在中立地點舉行附加賽爭護級。