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體育

41歲戰神伊巴謙莫域掛靴 結束24年球員生涯 「足球讓我成為一個男人」

【明報專訊】41歲瑞典「戰神」伊巴謙莫域昨在AC米蘭意甲煞科後宣布，將於今季完約後掛靴，結束24年職業生涯。狂傲常自詡是獅子甚至上帝見稱的他，在球員最後一刻於聖西路球場揮手淚別足球。

聖西路球場日前被發現場邊放置「God bye Zlatan」廣告板，外界已預計陣中41歲球星伊巴謙莫域完季將離開「紅黑軍團」他投，但未料到是掛靴。

意甲煞科戰告別米蘭 聖西路掌聲如雷

狂傲不羈屢成焦點 曾稱「金球獎缺了我」

AC米蘭在煞科以3：1擊敗維羅納排意甲第4收官，完場後穿上西裝的伊巴謙踏紅地氈步入球場，接受球迷歡呼及隊友擊掌，收到球會高層馬甸尼等致送球衣紀念框後眼泛淚光，拿着咪高峰宣布掛靴，「我在米蘭2次都有回家的感覺，我的餘生都會是米蘭人。現在是時候和足球說再見，不只是對你們」。

他之後在記者會稱，事前並沒向任何人告訴退役決定，又稱起牀後一直下雨，笑言「上帝也很悲傷」，「3個月前我還在擔心要退役，但現在我已準備好接受這現實。足球讓我成為一個男人、讓我遊歷世界，我要感謝足球」。問到將來工作，伊巴謙稱不想匆忙決定，今夏會好好冷靜思考。

伊巴謙莫域的生涯效力過多間歐洲勁旅，出道瑞典家鄉馬模及荷甲阿積士，先後效力意甲3大勁旅祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭，又轉戰過西甲巴塞隆拿、法甲巴黎聖日耳門（PSG）、英超曼聯及美職洛杉磯銀河，在24年職業球會生涯共上陣866場入511球，贏得32項錦標，五奪意甲包括上季為AC米蘭闊別11年聯賽封王、為PSG法甲四連霸、在曼聯亦贏得歐霸等做三冠王。今季因做前十字韌帶手術養傷逾8個月，2月底復出後於3月中刷新意甲最高齡入球紀錄，但踢了4場又再弄傷小腿而提早收咧，生涯未能問鼎歐聯成遺憾。

伊巴謙亦以狂傲見稱，不時語出驚人，常自詡是獅子甚至上帝，問到無緣金球獎會霸氣回應：「我缺少金球獎？應該金球獎缺少了我。」在巴塞隆拿傳跟時任主帥哥迪奧拿不和，只效力一季就離開這支西甲班霸。

奠定瑞典足壇傳奇 金球載史冊

作為12屆瑞典年度最佳球員、獲家鄉馬模豎立銅像的伊巴謙莫域，2001年起至今年初出山，共為國家隊上陣122場入62球，是這北歐國家歷來入球王，參加過兩屆世界盃及4屆歐洲國家盃決賽周。身高1.95米練過跆拳道的他腳法細膩，不時做出高難度入球，如2004年歐國盃怪腳收死意大利隊，以及2012年友賽英格蘭隊離門30碼的倒掛金球。

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