哥迪奧拿首稱劍指三冠 曼城挽留根度簡

哥迪奧拿說：「我們終於可以第一次去談論三冠王。與曼聯對決，對曼徹斯特和我們球迷都十分特別。球隊發揮得十分好，我很高興，但我們必須在下場歐聯決賽擊敗國際米蘭，才可以贏得我們應有的尊重。」

入球功臣根度簡賽後否認已和巴塞隆拿簽約，並稱尚未決定未來，而哥迪奧拿指根度簡對「藍月亮」十分重要，希望他可以留隊，「他在這球季入了很多重要入球，我不會忘記他有多重要」。

至於替曼聯一度追平的隊長般奴費南迪斯，在賽後指曼城值得封王，「我們必須明白球會要還有一段長遠的路要走才可以贏更重要的獎盃，我們在上、下半場早段都失了一球，亦錯失追平的機會。明顯地，這不算一個成功的球季」。領隊坦夏格則指滿意球隊表現，並且沒責怪門將迪基亞，「我不會批評任何人，我對整體表現感到滿意」。同時這名荷蘭籍教頭指望着同市宿敵捧盃是球會進步的動力，「你要將這感覺放在心裏，讓他成為燃料。球隊值得奪冠但我們必須捉緊每個機會」。

國米意甲煞科戰小勝獲季軍

另外，曼城的歐聯決賽對手國際米蘭昨在意甲煞科戰憑前鋒盧卡古助攻中場波索域一箭定江山，作客小勝拖連奴，最終38戰得72分排第3。