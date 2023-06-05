李卓耀泰國賽飲恨摘亞 無緣破3年半錦標荒 積分勢反超伍家朗

李卓耀早前曾兩次與佔主場之利的維迪辛交手，惟悉數落敗。李卓耀此戰甫開賽便落後，雖然後來一度追近至7：10，但之後連失8分，首局以12：21落敗。這名26歲港將於次局適應節奏，與維迪辛打成8：9，但其後失勢輸10：21，局數輸0：2飲恨，無緣封王。儘管李卓耀未能繼2019年香港公開賽再奪冠，打破3年半世巡賽錦標荒，但在計算此站積分後，很大機會可在世界排名上超越伍家朗，重當香港羽壇「一哥」。

另外，女單方面，世界排名第二的安洗瑩在決賽直落贏21：10及21：19，挫中國球手何冰嬌封后。早前在混雙8强淘汰港隊「鄧謝配」的韓國組合金元昊／鄭娜銀，昨在以局數2：1反勝頭號種子的主場組合佩華拉露高/塔拉達娜猜奪冠。

港隊新加坡賽抽下籤

一眾港將本周轉戰新加坡公開賽，李卓耀在男單首圈會遇上4號種子的東道主球手駱建佑；伍家朗則會與2號種子的印尼球手基丁安東尼一決勝負。混雙方面，鄧俊文／謝影雪在首圈遇上5號種子的法國組合Thom Gicquel／Delphine Delrue。同時李晉熙／吳芷柔及楊雅婷／楊霈霖亦分別會在混雙及女雙賽出戰。