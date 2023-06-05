佩劍隊韓籍教練首亮相 陳樂熹挫兩師兄封王

出生於韓國首爾的李旭宰，曾以運動員身分出戰1988年在家鄉舉行的奧運，他退役後改執教鞭，更帶領韓國男佩在2012年倫敦奧運贏得團體賽金牌，隨後轉教日本隊亦領軍連續亮相兩屆奧運。香港男、女子佩劍隊現時世界排名分列第16和19位，李旭宰直言在亞洲水平偏低，盼一班港將可放下包袱重新出發，「世界選手都會因應比賽調整策略，港將有一定技術，但想法和策略上仍未夠好」。

他坦言接手日本隊時，後者水平比現時的港隊更低，他盼3年內將港隊提升至與日本相若的水準，「目標是2028洛杉磯奧運獎牌，因為明年的巴黎奧運就太急和太難了，但會先想辦法取得入場券」。李旭宰認為香港佩劍選手不多，不利於長遠發展，但他期望外界可以繼續支持佩劍隊，他再三強調「會好的，佩劍隊一定會好的」。

至於19歲小將陳樂熹在康文署劍賽男佩一路闖關，在4強和決賽連挫本地排名頭2的羅浩天及何思朗，首奪公開賽冠軍，3人料與周頌羲取得亞運資格。陳樂熹坦言要加緊備戰，「在亞運被人當小朋友一樣打的話，即使我今日贏都沒意思」。

梁洛文贏女佩 林衍蕙復出摘季

女佩方面，梁洛文在決賽15：8挫歐倩瑩封后；朱詠翹及傷癒復出的林衍蕙並列季軍。歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文和薛雅齊大有機會出戰亞運，而最終遴選名單仍需待香港劍擊總會落實。