SUN周日體育直播賽程

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體育
2023年6月4日星期日
曼城除魔 三冠路過兩關 根度簡窩利左右開弓 13秒閃電開紀錄締新猷
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朱嘉望勢趕亞運尾班車 康文署劍賽奪亞 本地排名返前四
李卓耀泰國賽闖決賽 隔3年半世巡再爭冠 撼東道主維迪辛
體壇快訊：吳安儀資格賽首站失利
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【明報專訊】（請看附圖）
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