法乙球員建功後遇襲 煞科戰腰斬

波爾多賽前排法乙第3，落後同分的次席梅斯3個得失球差，最後一輪仍有望反壓對方或榜首的勒哈弗爾取升班資格，但球隊是役被客軍羅德茲於22分鐘攻破大門，建功的布迪斯在慶祝時，有波爾多球迷突破保安衝入場，襲擊他及其隊友，當地傳媒指布迪斯倒地後，再被球迷以硬物擲中。球證事後稱布迪斯出現腦震盪而送院，跟據程序腰斬比賽。波爾多方面發聲明譴責球迷行徑。

關乎升班護級 兩軍促復戰

法國聯賽會的跟進工作是另一焦點，若復賽後波爾多連入6球反勝，便可取代梅斯取法乙亞軍，來季重返法甲。反觀若羅德茲取勝便會脫離降班區，令法國盃4強分子FC安納西以法乙尾四身分降至下季全國聯賽（法丙），因此安納西與波爾多均要求完成比賽。

拉莫斯約滿離PSG

另外，已衛冕法甲的巴黎聖日耳門（PSG）昨落實繼阿根廷球王美斯後，37歲西班牙前國腳後衛沙治奧拉莫斯同告季後約滿離隊。而據當地傳媒消息指，PSG日內亦將公布主帥加迪亞離職消息。