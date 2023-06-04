UEFA查球證受襲 羅馬迷攻擊泰萊 英裁判公司譴責

前拿玻里名將咸錫季後掛靴

羅馬在匈牙利布達佩斯舉行的歐霸決賽，戰至互射12碼不敵西維爾，執教生涯6次領軍踢歐戰決賽的摩連奴首未竟全功，賽後因不滿主球證安東尼泰萊一次敵軍手球未判予羅馬12碼，走到停車場辱罵及嘲諷對方。而泰萊與家人在當地機場離境時，更被羅馬球迷指罵、潑水、拳擊，甚至投擲座椅襲擊。事後英格蘭職業賽事裁判公司（PGMOL）發聲明譴責，UEFA則表明會就事件展開調查，並擬加強保安程序防止日後有類似事件發生。

另外，現效力土超球會特拉布宗的名將咸錫宣布季後掛靴，結束21年職業球員生涯。這名35歲中場自2007年起效力拿玻里12載，其間曾兩奪意大利盃及一屆意超盃，至2019年離隊後，曾效力中超球會大連人兩季。國際賽方面，他共為斯洛伐克隊上陣136場入26球，兩項數據均為隊史之最。

意甲煞科 3隊爭兩歐霸席

伊巴謙宣布約滿離米蘭

意甲明晨煞科，賽前排第5至7位的阿特蘭大、羅馬及祖雲達斯，將分途爭奪兩席下季歐霸席位。護級方面，尾四的史柏斯亞暫僅以較佳對賽領先同得31分的尾三球隊維羅納，惟兩軍分別須作客羅馬及AC米蘭。

另外，年屆41歲的AC米蘭前鋒伊巴謙莫域，昨宣布季後約滿離隊，但未透露往後動向；而米蘭同日宣布與23歲葡萄牙國腳翼鋒拉菲爾利亞奧，續約5年至2028年夏天。