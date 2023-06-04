曼城除魔 三冠路過兩關 根度簡窩利左右開弓 13秒閃電開紀錄締新猷

足總盃決賽歷來首次出現曼市打吡，賽會事前已在獎盃先刻上「Manchester（曼徹斯特）」。儘管兩軍逾8萬球迷南下倫敦，但在溫布萊球場外，但賽前未有發生衝突。

上周在英超封王的曼城，有奇雲迪布尼、基亞利殊等主力重返正選，配合艾寧夏蘭特攻堅。至於曼聯在中場同時起用基斯甸艾歷臣及費特輔助卡斯米路，銳意加強搶截。惟先開波的曼城於首攻勢由門將史堤芬奧迪加一次長傳被域陀連迪路夫頂走後，由根度簡禁區頂窩利破網，開賽僅13秒即取領先，並打破前愛華頓射手沙夏2009年的25秒決賽最快入球紀錄。

般費極刑中鵠助曼聯半場扳平

在曼聯球員驚魂未定時，曼城再有洛迪卡斯簡迪頭槌頂斜。不過，基亞利殊在一次防守爭頂時，左手阻擋雲比沙卡的二傳，球證經視像裁判（VAR）覆核後改判12碼，並由般奴費南迪斯於33分鐘操刀中鵠，助12屆冠軍曼聯劣勢下扳平。紅魔是役沿用聯賽次循環戰術，以費特緊盯迪布尼，但一次踢中對方險犯天條。隨曼聯中堅華拉尼完半場前角球攻勢射高，兩軍半場打和1：1。

曼城在下半場續取逾六成控球權，51分鐘由迪布尼右路罰球傳向禁區頂，根度簡這次左腳窩利雖然乏力，但皮球彈地後仍射破視線受阻的曼聯門將迪基亞，個人梅開二度為藍月再度領先。這名32歲中場至72分鐘再有補射入網，但越位在先食詐糊。曼聯換入翼鋒阿歷真度加拿祖後進攻有起色，但他與拉舒福特均有攻門僅斜出。曼城最終以2：1險勝，繼2019年後再贏得足總盃冠軍，強勢迎接6日後的歐聯決賽。

另一方面，落敗的曼聯是役有班主之一的艾夫林格拉沙罕有成為座上客，但續受球迷柴台。會方在賣盤一事至今未有定案，據報仍先接洽車路士，查探收購中場美臣蒙特的可能性，但天空體育指雙方在轉會費分歧仍大。