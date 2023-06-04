體壇快訊：吳安儀資格賽首站失利

詹文軒挑戰盃跳馬晉決賽

體操世界挑戰盃特拉維夫站結束兩日資格賽爭奪，港隊代表詹文軒及李文軒在男子跳馬分列第7及8位，前者以13.175分晉級今日的決賽，但同分的後者卻未出現在決賽名單上。女將方面，港隊的黃曉盈和陳卓琳均未能在資格賽突圍。

太陽勢聘湖人前帥禾高

據ESPN報道，鳳凰城太陽已與曾領洛杉磯湖人奪冠的名帥禾高達成協議，雙方將簽下一紙5年總值3100萬美元（約2.43億港元）合約。至於費城76人日前落實由曾領多倫多速龍首封王的納斯接掌。另外，NBA總決賽明早上演次仗，場數領先1：0的丹佛金塊續主場迎戰邁阿密熱火。

韋斯塔本F1西國站排頭位

世界一級方程式（F1）西班牙站今晚上演正賽，由韋斯塔本排頭位，力爭紅牛車隊開季七連勝，其隊友佩雷斯在排位賽僅列第11。帶來新側箱設計的法拉利，有主場車手辛尼斯排第2，但陸奇尼在首節排位賽出局，將尾二出賽。已進入下半季的世界電動方程式（FE），昨由保時捷車手韋倫贏得印尼雅加達站首戰，總成績追至落後遠景車隊（前身為維珍車隊）的卡西迪兩分。

卡比歌破女子1500米世績

肯尼亞跑手卡比歌昨於鑽石田徑聯賽佛羅倫斯站，以3分49.11秒贏得女子1500米跑金牌，並以0.97秒的優勢打破塵封8年的世界紀錄。這名29歲跑手近兩屆奧運均於此項目摘金，她稱昨仗若非賽前下雨，在乾地可望達3分48秒大關。